Принцесса Беатрис и герцогиня Камилла показали идеальные белые образы для скачек в Аскоте

Во второй день скачек на шоу снова прибыли члены королевской семьи, но не Кейт Миддлтон, ее нет в Лондоне

Сегодня стартовал второй день знаменитых своими шляпками скачек Аскоте. И снова их почтили своим присутствием принц Чарльз и герцогиня Камилла. Об этом пишет Daily Mail.

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Герцогиня Корнуолльская и принц Уэльский снова прибыли на скачки в открытом экипаже. Они заменяют королеву Елизавету, которая, не смотря на свою любовь к лошадям и скачкам, вынуждена пропускать гонки из-за проблем с мобильностью. Произошло это впервые за 70 лет.

Камилла продемонстрировала идеальный белоснежный образ с шляпкой. Обязательным аксессуаром на Аскоте, как и прописано в правилах. Дамы обычно используют дни скачек, чтобы продемонстрировать все достижения дизайнерского искусства и состязаются в экстравагантности головных уборов.

Камилла выбрала традиционный фасон, надежно прикрывший ее лицо от солнца. И дополнила образ жемчужным колье с алмазной застежкой.

Фото: Getty Images

Также скачки посетили графиня Софи Уэссекс с супругом, принцем Эдуардом, дочь королевы – принцесса Анна, и принцесса Беатрис с супругом, Эдоардо Мапелли-Моцци.

Принцесса выглядела очень элегантно в белом платье с расклешенной юбкой, шляпке с синей отделкой и туфельками в тон.

Фото: Getty Images

К слову, хоть в дресс-коде дам и предупреждают о том, что на траве дамам может быть неудобно на шпильках, никто не отказывается от каблуков, чтобы выглядеть идеально.

В этом сезоне также модны цвета британского флага. Многие отдали дань Платиновому юбилею королевы, выбрав их для своих нарядов.

Многие фанаты также выбрали патриотическую тему, чтобы обеспечить продолжение празднования Платинового юбилея, с красными, белыми и синими цветами, включенными в их наряды в течение дня.

[ + – ] Скачки в Аскоте, день второй

Напомним, скачки Royal Ascot были основаны в 1711 году, когда королева Анна приехала из близлежащего Виндзора со своей свитой на дневные гонки, которые были организованы по ее приказу. Так, королевская прихоть стала традицией и одним из символов Британии.

К слову, знаменитый дресс-код Аскота тоже менялся на протяжении веков. В год основания Бо Браммелл, близкий друг принца-регента, издал декрет, согласно которому "элегантные мужчины должны носить черные пальто с завышенной талией и белые галстуки с панталонами", и это задало тон дресс-коду, которого до сих пор придерживаются мужчины на знаменитых скачках.

Моду на шляпки и летние платья ввела королева Виктория, которая в 1830 году прибыла на скачки в кружевном наряде и соломенной шляпкой, закрывающей лицо от солнца.

В 1960-е Аскот стал популярен среди звезд, когда на скачки прибыла Софи Лорен. А десять дет спустя светская дама Гертруда Шиллинг ввела в моду брючные костюмы. Впрочем, дамы все равно предпочитают платья.

Но на скачках все ждут появления Кейт Миддлтон. Сейчас герцогиня занята. Сегодня она посетила поминальную службу в Гренфелл-Тауэр в Лондоне.