Кейт Миддлтон появилась на публике в скромном платье за 87 тыс. грн

Это третий выход герцогини в платье от бренда Suzannah. Ранее в нем она уже появлялась в 2019-м и 2020 годах.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила поминальную службу в Гренфелл-Тауэр в Лондоне, присоединившись к своему супругу. принцу Уильяму, и появилась на публике вэлегантном классическом платье стоимостью 2450 фунтов стерлингов (87,4 тыс. грн).

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Белое платье из натурального итальянского шелка с пышной юбкой, манжетами на пуговицах, черными пуговицами спереди и ремнем от любимого бренда Suzannah длины миди она дополнила бежевыми туфлями-лодочками с черным мыском от Alessandra Rich за 625 фунтов стерлингов (22 300 грн), бежевым клатчем и жемчужными серьгами. Ее макияж был простым: губная помада кораллового оттенка и эффект дымчатых глаз. Волосы герцогиня оставила распущенными.

Отметим, что в этом платье, которое выглядит довольно скромным, герцогиня появляется на публике уже в третий раз. Ранее она надевала его в 2019-и и 2020-м годах.

Кейт и Уильям присоединились к скорбящим, чтобы почтить память 72 жертв башни Гренфелл в Лондоне, которые погибли в пожаре пятилетней давности. Герцогиня возложила венок из белых цветов к основанию здания.

Перед тем, как приехать к месту трагедии, принц Уильям и его супруга провели частную встречу с теми, кто непосредственно пострадал от пожара.

По информации СМИ, королевская чета долгое время поддерживала выживших и семьи погибших.

Скорбящие надели зеленые шарфы и одежду, чтобы соответствовать зеленым сердцам, которые украшают стену под 67-метровой башней и стали мощным символом, представляющим память о тех, кто погиб во время трагедии. После 72-секундного молчания в небо были запущены зеленые воздушные шары в память о 18 детях, ставших жертвами пожара.

Масштабное возгорание произошло в 24-этажном Гренфелл-Тауэр примерно в час ночи 14 июня 2017 года. Позже следствие выяснило, что огонь разгорелся на четвертом этаже из-за неисправного холодильника, но за очень короткое время охватил и верхние этажи. Причиной этого стала некачественная легковоспламеняющаяся облицовка здания. На тот момент в доме жили около 600 человек, большинство из которых были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока

К ликвидации возгорания и его последствий было привлечено около 250 пожарных, 40 пожарных машин и более 100 медицинских работников. Тушение пожара продолжалось почти 10 часов. Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания 65 человек, еще часть жителей покинула здание самостоятельно. Количество жертв официально зафиксировано 72, однако их может быть больше, поскольку не исключено, что некоторые жертвы сгорели буквально дотла, и их не удалось опознать.

[ + – ] Пожар в Гренфелл-Тауэр унес жизни 72 человек, из них 18 детей.

Незадолго до пожара, в 2015–2016 годах в здании были произведены ремонтные работы стоимостью 10 млн фунтов стерлингов. Работники установили новые окна и обновленное планирование с теплоизоляцией.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на публике в потрясающем голубом ансамбле, затмив всех присутствующих.