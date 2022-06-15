Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в скромній сукні за 87 тис. грн

Це третій вихід герцогині в сукні від бренду Suzannah. Раніше в ній вона вже з'являлася у 2019-му та 2020 роках.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін відвідала поминальну службу в Гренфелл-Тауер у Лондоні, приєднавшись до свого чоловіка. принца Вільяма, і з'явилася на публіці в елегантній класичній сукні вартістю 2450 фунтів стерлінгів (87,4 тис. грн).

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Біла сукня з натурального італійського шовку з пишною спідницею, манжетами на ґудзиках, чорними ґудзиками спереду та ременем від улюбленого бренду Suzannah довжини міді вона доповнила бежевими туфлями-човниками з чорним миском від Alessandra Rich за 625 фунтів стерлінгів (22 300 грн), бежевим клатчем і перлинними сережками. Її макіяж був простим: губна помада коралового відтінку й ефект димчастих очей. Волосся герцогиня залишила розпущеним.

Зазначимо, що в цій сукні, яка має досить скромний вигляд, герцогиня з'являється на публіці вже втретє. Раніше вона одягала її у 2019-му та 2020-му роках.

Кейт і Вільям приєдналися до людей у скорботі, щоб ушанувати пам'ять 72 жертв вежі Гренфелл у Лондоні, які загинули в пожежі п'ятирічної давності. Герцогиня поклала вінок із білих квітів до основи будівлі.

Перед тим, як приїхати до місця трагедії, принц Вільям і його дружина провели приватну зустріч із тими, хто безпосередньо постраждав від пожежі.

За інформацією ЗМІ, королівське подружжя довгий час підтримувало тих, хто вижив, і сім'ї загиблих.

Люди в жалобі одягли зелені шарфи й одяг, щоб відповідати зеленим серцям, які прикрашають стіну під 67-метровою вежею та стали потужним символом, що представляє пам'ять про тих, хто загинув під час трагедії. Після 72-секундного мовчання в небо було запущено зелені повітряні кулі на згадку про 18 дітей, які стали жертвами пожежі.

Масштабний спалах відбувся у 24-поверховому Гренфелл-Тауер приблизно о першій ночі 14 червня 2017 року. Пізніше слідство з'ясувало, що вогонь спалахнув на четвертому поверсі через несправний холодильник, але за дуже короткий час охопив і верхні поверхи. Причиною цього стало неякісне легкозаймисте облицювання будівлі. На той момент у будинку мешкало близько 600 людей, більшість із яких були вихідцями з країн Африки та Близького Сходу.

До ліквідації загоряння та його наслідків було залучено близько 250 пожежних, 40 пожежних машин і понад 100 медичних працівників. Гасіння пожежі тривало майже 10 годин. Рятувальникам вдалося евакуювати з будівлі 65 людей, ще частина жителів залишила будівлю самостійно. Кількість жертв офіційно зафіксовано 72, однак їх може бути більше, оскільки не виключено, що деякі жертви згоріли буквально вщент, і їх не вдалося впізнати.

[ + – ] Пожежа в Гренфелл-Тауер забрала життя 72 людей, із них 18 дітей

Незадовго до пожежі, у 2015–2016 роках у будівлі було здійснено ремонтні роботи вартістю 10 млн фунтів стерлінгів. Працівники встановили нові вікна та оновлене планування з теплоізоляцією.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в приголомшливому блакитному ансамблі, затьмаривши всіх присутніх.