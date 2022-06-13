Кейт Миддлтон появилась на публике в идеальном голубом наряде

Герцогиня Кембриджская посетила церемонию награждения Орденом Подвязки, которая прошла в Виндзорском замке

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Не успел завершиться Платиновый юбилей королевы Елизаветы, как королевская семья снова появилась на публике. В этот раз внимание к себе привлекли Кейт Миддлтон и Софи, герцогиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, младшего ребенка королевы. Об этом пишет Daily Mail.

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Дамы появились в элегантных и ярких нарядах. Софи – в розовом наряде от от Valentino. А Кейт Миддлтон в потрясающем платье-пальто синего цвета и небольшой шляпке с цветами.

Аксессуары соответствовали торжественности момента – подвеска и серьги с сапфирами от G. Collins & Sons, которые идеально подходили к ее знаменитому обручальному кольцу, которое ранее принадлежало принцессе Диане.

К слову, модным критикам так и не удалось выяснить, кто пошил ее платье, вероятно, это был наряд от Alexander McQueen, но зато стало известно, кто смастерил ее шляпку. Это дизайнер Джульетта Боттерилл и стоимость головного убора – 560 фунтов стерлингов.

[ + – ] Кейт Миддлтон на церемонии награждения Орденом Подвязки

К слову, на церемонии награждения Орденом Подвязки, которая проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, не было скандального отпрыска королевы – принца Эндрю. После нашумевшего секс-скандала ему запрещено появляться на публике и принимать участие в официальных мероприятиях.

Надо думать, что принцу было очень обидно, ведь он является кавалером этого древнего ордена.

Также церемонию посетили Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз, а также бывший премьер-министр Тони Блэр. Камилла и Тони стали новыми кавалерами Ордена Подвязки.

Напомним, Орден Подвязки был учрежден 700 лет назад, это один из старейших орденов в мире. Всего по уставу рыцарей ордена Подвязки не может быть больше 24 человек, помимо монарха, принца Уэльского, членов королевской семьи и иностранных монархов. Рыцарей монарх выбирает сам, не консультируясь с государственными мужами и министрами, в знак признания их государственной службы.

Кейт Миддлтон, к слову, и ее семья, скоро станут частыми гостями в Виндзоре. Они собираются переехать из Кенсингтонского дворца в Беркшир и отправить детей в новую школу. А опального принца Эндрю, по слухам, собираются отправить в Шотландию.

К слову, наряды Кейт Миддлтон во время Платинового юбилея королевы произвели настоящий фурор. Количество запросов в Сети возросло многократно, но особенно поклонников впечатлил белый костюм герцогини, в котором она появилась на параде.