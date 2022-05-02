В Сети показали дом, где будут жить Кейт Миддлтон и принц Уильям после переезда в Виндзор

Герцоги Кембриджские собираются перебраться поближе к королеве Елизавете и уже присматривают новое жилище

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Принц Уильям с семьей хотят переехать поближе к Виндзорскому замку, где сейчас постоянно проживает королева Елизавета. Она в последнее время редко дает личные аудиенции и почти не появляется на официальных мероприятиях, так что внук хочет быть рядом с бабушкой. Об этом пишет Daily Mail.

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Сейчас семья Уильяма и Кейт делит свое время между Анмер-холлом в Сандрингеме в Норфолке и Кенсингтонским дворцом в Западном Лондоне, однако они ищут настоящий семейный дом.

[ + – ] Коттедж Аделаида в Виндзоре Фото: Соцсети

Королевские инсайдеры сообщили, что Уильям и Кейт присматриваются к Коттеджу Аделаида (Adelaide Cottage). Он находится в собственности королевской семьи и расположен всего в десяти минутах ходьбы от резиденции королевы в Виндзоре.

Коттедж был недавно отремонтирован и идеально подходит для большой семьи принца: восьмилетнего Джорджа, семилетней Шарлотты и четырехлетнего Луи.

Коттедж был построен в 1831 году, официально принадлежит королеве и долгое время использовался как гостевой дом для друзей королевской семьи.

[ + – ] Старинное фото коттеджа Аделаида Фото: Royal Collection Trust

Он был назван в честь королевы Аделаиды, жены короля Вильгельма IV, которая была очень любима британским народом за свою доброту и милосердие. К слову, в честь нее назван город в Австралии, и даже архипелаг у берегов Чили.

Напомним, о вероятном переезде семьи герцогов Кембриджских стало известно незадолго до дня рождения принцессы Шарлотты. В честь семилетия мать опубликовала несколько ее новых снимков.