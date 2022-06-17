Дочка принцеси Маргарет зненацька з'явилася на публіці

Леді Сара Чатто вкрай рідко виходить у світ і відвідує навіть важливі події королівської сім'ї

Перегони в Аскоті цього року стали особливою подією. Адже їх уперше за 70 років пропустила королева Єлизавета, а ще серед гостей журналісти раптово помітили рідкісну гостю світських подій — дочку принцеси Маргарет, рідну племінницю королеви. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

58-річна леді Сара Чатто обрала біле вбрання та приєдналася до інших членів королівської родини.

Племінниця королеви, 58 років, прибула рано-вранці зі своїм 65-річним чоловіком, відомим художником Деніелом Чатто, щоб провести якнайбільше часу на іподромі в традиційний Ladies Day, який пройшов напередодні.

Практична леді Сара одягла той самий капелюшок, у якому вже з'являлася на перегонах, кілька ниток перлів і витончений білий ансамбль.

[ + – ] Леді Сара Чатто — дочка принцеси Маргарет та племінниця королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Леді Сара дуже відрізняється від своєї матері, принцеси Маргарет, яка любила перебувати в центрі уваги й з кожної появи на публіці робила невелике шоу. Дочка молодшої сестри королеви дуже близька зі своєю тіткою і любить свого двоюрідного брата, принца Чарльза. Вона часта гостя у Віндзорі, але рідко складає компанію іншим членам королівської сім'ї й ніколи не дає інтерв'ю.

Не дивно, що вона обрала Аскот для зустрічі з рідними, адже в королівській ложі легко сховатися від настирливих журналістів.

Леді Сара стала останньою королівською дитиною, яка народилася в палаці, після 1964 року всі члени королівської сім'ї з'являлися на світ у лікарнях. Принцеса Маргарет і її чоловік, фотограф Ентоні Армстронг-Джонсу приділяли доньці не дуже багато часу, так що вона стала дуже близька зі своєю тіткою-королевою. Сара має рідного брата Девіда, другого графа Сноудона, відомого дизайнера.

[ + – ] Принцеса Маргарет із дітьми Фото: Getty Images

Сара була подружкою нареченої на весіллі принца Чарльза і Діани, і стала хрещеною матір'ю принца Гаррі. Вона стала відомою художницею і виставляється під дівочим прізвищем. 1994 року Сара вийшла заміж за художника Деніела Чатто на дуже скромній церемонії. У пари двоє синів: Семюел та Артур. Вони також займаються скульптурою та живописом.

[ + – ] Принцеса Маргарет у юності Фото: Getty Images

"Королева любить Сару і намагається проводити з нею більше часу. Вона її абсолютний фаворит серед молодших членів королівської сім'ї. Вони почуваються дуже невимушено в компанії одна одної. Коли вони разом, можна почути багато жартів і сміху", — розповідав інсайдер про стосунки леді Сари та королеви.

Нагадаємо, сьогодні, нарешті, на перегонах в Аскоті з'явилися принц Вільям та Кейт Міддлтон. Кейт обрала ідеальний образ для літнього дня: плаття в горошок та капелюшок із квітами.