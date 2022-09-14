Сестра, дочка та костюмерка. Хто був близьким другом королеви Єлизавети II

Королева протягом усього життя могла назвати подругами дуже обмежене коло жінок

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Королева Єлизавета II правила 70 років. Цього року вона відзначила Платиновий ювілей. Королева померла у 96 років. Але, попри довгий термін, вона завжди була дуже обережна у виборі подруг. Але ці жінки повністю її підтримували. Про це пише Daily Mail.

Однією з її найближчих подруг була її костюмерка Анджела Келлі, яка була однією з найближчих радників королеви.

Також королева довіряла своїм фрейлінам, яких обирала особисто. Вони мали безліч обов'язків, зокрема розв'язання особистих питань королеви та опрацювання її кореспонденції.

Серед них була її старша фрейліна, леді Сьюзан Хассі, яка була одружена з покійним головою ВПС Мармадьюком Хассі.

Придворні дами королеви також були частиною HMS Bubble — це назва групи з 20 співробітників, які обслуговували королеву у Віндзор під час пандемії Covid-19.

Деякі фрейліни були з королевою понад 50 років і стали їй не тільки подругами, а й вірними помічницями, і їхня розсудливість та підтримка виявилися для неї неоціненними.

Також королева була дуже близька зі своєю дочкою, принцесою Анною, з якою розділяла любов до верхової їзди та коней, а також була особливо близька з дружиною принца Едварда — Софі Уессекською.

Принцеса Маргарет

Молодша сестра королеви — принцеса Маргарет — була найближчою подругою Єлизавети з дитинства. Вони підтримували одне одного з дитинства. І Маргарет все життя присвятила монархії, не дивлячись на те, що громадськість вважала її пустою світською левицею, що марнує життя на Карибських островах і світських вечірках.

[ + – ] Принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет Фото: Getty Images

Але Маргарет завжди говорила, що її головне завдання — це допомога королеві. Втім, сестри часто сварилися, іноді принцеса була навіть жорстокою. Але все-таки, попри всі проблеми, вони були близькі. У 1992 році, коли сталося одразу кілька скандальних подій, що стосуються королівської родини та пожежа у Віндзорському замку, принцеса була поряд зі своєю сестрою-королевою.

Принцеса Анна

Принцеса Анна народилася 1950 року і була другою дитиною королеви після Чарльза. Доросла, вона стала одним із найближчих довірених осіб королеви.

За характером вона схожа на свого батька, принца Філіпа, і один біограф написав: "Вона може впоратися з усім і ніколи не скаржиться".

[ + – ] Королева Єлизавета з дочкою, принцесою Анною Фото: Getty Images

Джерела раніше повідомляли, що роль принцеси Анни в сім'ї зросла після сексуального скандалу за участю принца Ендрю.

Королівський письменник Філ Дампір говорив, що принцеса Анна, на відміну від молодшого брата, "дуже обережна і навряд чи допустить нетактовність. Вона дуже надійна людина, на яку можна покластися", — зазначав Дампір.

Про свою матір Анна говорила просто: "Вона чудова".

Леді Майра Баттер

Леді Майра Баттер, яка померла на початку серпня 2022 року, була кузиною принца Філіпа, нащадком російського царя Миколи I та поета Олександра Пушкіна. Вона була найдавнішою подругою королеви Єлизавети II, перебуваючи з нею поряд із самого дитинства.

Її, серед інших дівчаток, запросили до Букінгемського палацу як компаньйонку для ігор.

[ + – ] Леді Майра Баттер Фото: Скриншот

Раніше вона описувала Єлизавету, як людину з "дуже добрим почуттям гумору, яке збереглося у неї на все життя".

Леді Баттер була разом із королевою в територіальній обороні під час Другої світової війни, згадуючи ті часи, вона згадувала, що "поруч із ними дислокувалася місцева 82-а повітряно-десантна дивізія, тому ми завели багато приємних знайомств".

Пізніше Єлизавета була присутня на її весіллі з покійним майором Девідом Баттером у Вестмінстері у 1946 році, і у пари народилося п'ятеро дітей.

Анджела Келлі

Королева та тричі розлучена міс Келлі, дочка кранівника з Ліверпуля та католичка, понад 20 років підтримували гостроцікаві близькі стосунки.

Анджела народилася в 1952 році, всього за вісім тижнів після смерті короля Георга VI і сходження на престол королеви Єлизавети.

Її батько Томас був моряком торгового флоту, який ризикував своїм життям, супроводжуючи конвої через Північну Атлантику під час Другої світової війни, та пережив торпедну атаку німецьких підводних човнів. Її мати, Тереза, була медсестрою, яка також вела машини швидкої допомоги.

[ + – ] Королева Єлизавета II, Анна Вінтур та Анджела Келлі (у сріблястих черевичках) на Тижні моди в Лондоні у 2018 році Фото: Getty Images

Анджела з дитинства навчилася стійкості, чесності та вірності. Мати навчила її шити, що у майбутньому визначило її долю.

Вона тричі була одружена і залишила трьох своїх дітей першому чоловікові, поїхавши працювати до Німеччини у 1980-х на військову базу.

Поворотний момент у житті Анджели настав у березні 1991 року, коли королева-мати приїхала до Німеччини, щоб вручити Королівський трилисник членам ірландської гвардії під час традиційної полкової церемонії на честь Дня Святого Патрика.

Як хатня робітниця в резиденції посла Анжела відповідала за підготовку кімнати королеви-матері та виконання всіх її забаганок. Вона потоваришувала з особистим костюмером королеви-матері Бетті Лік, сподобалася королеві-матері і та, явно вражена, високо оцінила її роботу.

Незабаром після цього, у жовтні 1992 року, місис Келлі познайомилася з королевою, коли вона і герцог Единбурзький відвідали Берлін, і між ними почалася дружба. Вона була така близька з королевою, що написала дві книги після її схвалення і жила в котеджі на території Віндзорського замку, куди Єлизавета часто "забігала на чай".

Хоча їхні стосунки були професійними — Анджела зверталася до королеви "Ваша Величність" або "Мем", а королева називала її "Анжела" — обидві жінки були дуже близькі.

Саме Анджела Келлі пошила хрестильну сорочку для принца Джорджа, правнука королеви, копію хрестильного вбрання старшої дочки королеви Вікторії.

"Я люблю королеву і все, що з нею пов'язано. Вона дозволила мені стати ближче до неї за ці роки. Ми часто говоримо про одяг, макіяж і прикраси. Ми дві звичайні жінки", — розповідала Келлі. Вона була поруч із королевою аж до її смерті.

Леді Памела Гікс

91-річна леді Памела, дочка лорда Луї Маунтбеттена, знайома з Ліллібет із підліткового віку, коли юна Елізабет закохалася у кузена Памели Філіпа. Вона була подружкою нареченої на весіллі пари в 1947 році, а пізніше була фрейліною.

Вона була з парою в Кенії в 1952, коли помер король Георг VI, жила в сусідньому номері в готелі Treetops.

[ + – ] Памела Гікс з дочкою Індією Гікс Фото: Instagram indiahicksstyle

"Єлизавета піднялася цими сходами як принцеса, а вранці спустилася ними вже як королева", — згадувала леді Памела.

Леді Памела завжди залишалася довіреною особою королеви. Вона була поруч із нею у найважливіші моменти її життя.

На її весіллі подружкою нареченої була принцеса Анна. Останніми роками леді Памела вела подкаст, у якому ділилася спогадами. Згадуючи коронацію в 1953 році, вона говорила, що "Королева виглядала такою крихкою. Побачивши її, цю молоду жінку 27 років, зовсім самотню, я дивувалася, звідки у неї вистачить сил виконувати цей обов'язок все своє життя. Я думаю, всі знали, що вона це зробить, тому що в ній була внутрішня сила.

Згадувала леді Памела й весілля Єлизавети та принца Філіпа, називаючи його "хаотичним". Готуючись до церемонії, спочатку загубили весільний букет, а потім її перли. Але, як наслідок, все пройшло чудово.

Софі Уессекська

Невістка Її Величності, 56-річна Софі, 56 років, часто згадувалася як улюблений член королівської родини. Перш ніж вийти заміж за принца Едварда, вона керувала власною піар-компанією і заслужила довіру королеви, коли стала серйозно займатися справами королівської сім'ї та виконувати свої обов'язки.

Фото: Getty Images

Софі стала дуже близькою до королеви після того, як її власна мати, Мері Ріс-Джонс, померла від раку шлунка в 2005 році у віці 71 року.

Вона навіть навчилася їздити верхи та керувати екіпажем, щоб супроводжувати королеву та її чоловіка під час прогулянок. І вони любили разом із Єлизаветою дивитися старі фільми після обіду.

"Софі — як ще одна дочка королеви, настільки вони близькі", — говорило джерело в королівській родині. Вони разом дивилися кіно.

Леді Сара Чатто

Дочка покійної сестри королеви, принцеси Маргарет, леді Сара рідко з'являється на публіці та ще рідше її згадують у світській хроніці. Але вона була улюбленою племінницею королеви.

Один королівський інсайдер розповідав, що королева "любить Сару і намагається з нею зустрічатися, якнайчастіше. Сара її абсолютний фаворит серед молодших членів королівської родини".

Фото: Getty Images

Саме з Сарою королева Єлизавета почувала себе абсолютно вільно, і вони говорили годинами, "ввесь час хіхікаючи".

Друзі казали, що вона нагадувала королеві її молодшу сестру Маргарет, за якою Єлизавета відчайдушно сумувала після її смерті у 2002 році.

Леді Фарнхем

Діана Максвелл, леді Фарнхем, була фрейліною королеви з 1987 року та супроводжувала Єлизавету на службу на честь її Діамантового ювілею у 2012 році.

[ + – ] Королева Єлизавета та леді Фарнхем (праворуч) у 1993 році Фото: Getty Images

Леді Фарнхем померла у 90 років на початку цього року. Джерело у палаці повідомляло, що королева була дуже засмучена втратою подруги.

"Вони були близькими друзями, леді Фарнхем підтримувала королеву в її офіційних обов'язках. На жаль, сумним наслідком довгого життя є те, що вам доводиться прощатися з багатьма людьми, які небайдужі до вас", — говорило джерело.