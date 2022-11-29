Зірка американського реаліті-шоу розповіла про пристрасний роман із юним принцом Гаррі

Кетрін Оммані стверджує, що зустрічалася з Гаррі, коли йому був 21 рік.

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51-річна британка Кетрін Оммані розповіла про свій роман із принцом Гаррі. Це сталося, коли принц Гаррі був юним, неодруженим і не сходив із перших сторінок таблоїдів. Про це пише The Sun.

Кетрін прославилася завдяки американському реаліті-шоу "Справжні домогосподарки округу Колумбія". І тепер, згадуючи про роман із принцом, каже, що бажає йому "всього найкращого" .

Кетрін розповіла, що познайомилася з Гаррі в барі у Челсі 2006 року, коли йому був 21 рік, а їй — 34.

"У нас були спільні друзі у сфері нерухомості, і вони нас познайомили. На Гаррі був капелюх в австралійському стилі, який змусив мене розсміятися, я пожартувала з того, який він має вигляд. Думаю, він до цього не звик, і це справило на нього враження", — розповіла Кетрін про першу зустріч. Вона згадала, що принца скрізь супроводжували троє королівських офіцерів охорони, які його смикали, якщо він починав поводитися занадто буйно.

За її словами, вони вирушили в нічний клуб Eclipse у Південному Кенсінгтоні, перш ніж вирушити додому до його друга.

"Ми пішли в інший клуб, але через пів години я сказала Гаррі: "Я вмираю з голоду, ти приготуєш хороший бутерброд із беконом?" Він сказав: "Я роблю чудовий сендвіч із беконом", і ми повернулися до його друга в Челсі. Ми з Гаррі викурили сигарету на сходах зовні, і він справді відкрився мені", — за словами Кетрін, Гаррі розповів їй про свою бабусю-королеву та про те, наскільки вони близькі.

Вона додала: "Ми піднялися нагору у ванну та почали возитися, як підлітки, співаючи в зубні щітки, як у мікрофони. Ми увійшли у ванну в одязі, і один із наших друзів зробив фото на мій телефон. Потім ми з Гаррі пішли на кухню. І він приготував чудовий бутерброд із беконом. Ми сиділи на кухні, балакаючи та хихикаючи цілу вічність. Потом ми почали боротися жартома, а коли я сказала, що мені час додому до дочок, він підняв мене за талію та притиснув до стіни. Він поцілував мене, і це був найнеймовірніший і найпалкіший поцілунок у моєму житті. Я зовсім втратила дар мови".

[ + – ] Кетрін Оммані стверджує, що вони з Гаррі були дуже близькі

Гаррі наполягав на тому, щоб відвезти її додому, де вона жила зі своїми дочками Рубі та Джейд.

Кетрін згадує, що вони листувалися, а за тиждень знову зустрілися в барі в Кенсінгтоні.

"У нас був ще один поцілунок, і Гаррі сказав мені, що я дуже гарна. Ми зустрічалися ще кілька разів, завжди в приватних барах", — але роман закінчився, коли в таблоїдах з'явилися новини про їхні стосунки.

Після двох побачень Гаррі змінив номер, і Кетрін більше не бачила його.

Оммані згадала про свою інтрижку з принцом на тлі новин про те, що незабаром виходить його книга мемуарів. Але, за її словами, хоча, за чутками, там і будуть згадки про його романи, малоймовірно, що їй буде відведена хоч сторінка: надто вже недовгими були їхні стосунки. І, як вважає Оммані, принц просто не може "зустрічатися з 34-річною матір'ю двох дітей. Це не те, що потрібно".

[ + – ] Кетрін Оммані зустрічалася з принцом Гаррі Фото: Скриншот

Вона зізналася, що після того, як їхні стосунки закінчилися, вона одружилася вдруге, і з принцом вони зустрілися лише у 2009 році. Це було випадково та сталося на матчі з поло на Барбадосі. Принц підійшов до неї, вони обмінялися поцілунками й довго говорили.

Кетрін сказала, що "сподівається, що Меган подбає про нього", і що вона бажає Гаррі тільки "щастя й успіху".

"Він дуже смілива, харизматична, неймовірно кумедна, розумна та мила людина", — додала вона, зізнавшись, що в них були почуття одне до одного, але він був занадто молодий для неї.

Примітно, але коли Гаррі зустрічався з Кетрін, офіційно він був у стосунках зі своєю дівчиною Челсі Деві.

[ + – ] Принц Гаррі та Челсі Деві Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, з ким дружив і товаришує принц Гаррі. Виявилося, що з більшістю старих друзів принц більше не підтримує зв'язок. Незважаючи на те, що до стосунків із Меган Маркл вони були дуже близькі.