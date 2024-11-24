Не Шерилин: Шер рассказала, что была шокирована, узнав свое настоящее имя

По воспоминаниям певицы, даже для ее матери стало неожиданностью то, как ее дочь записана в свидетельстве о рождении.

78-летняя американская певица армянского происхождения Шер, врожденная Шерилин Саркисян, была шокирована, узнав свое настоящее имя, когда решила сменить его на короткую форму. Об этом она рассказала в своей книге "Шер: Мемуары, часть первая", которые были опубликованы 19 ноября, пишет People.

Решив изменить имя с Шерилин на Шер, она подала заявку на копию своего свидетельства о рождении в 1979 году и была ошеломлена, увидев, что ее имя было зарегистрировано как Шерил.

"Я верила, что Шерилин — мое имя, пока несколько лет спустя я не решила законно изменить свое имя на просто Шер", — пишет она, объясняя, как произошла путаница.

По словам звезды, в 1946 году у ее 19-летней матери Джорджии Холт начались преждевременные роды, на месяц раньше. Она поехала в маленькую больницу в Эль-Сентро, Калифорния, и роды были долгими и очень болезненными. Ребенок родился около 7:30 утра 20 мая.

Пока молодая мама отдыхала, в ее палату зашла медсестра и спросила, как Джорджия собирается назвать новорожденную дочь.

В своих мемуарах Шер приоткрыла завесу над своей жизнью

"Моя мать понятия не имела, но женщина настояла, поэтому она ответила: "Ну, Лана Тернер — моя любимая актриса, а ее маленькую девочку зовут Шерил. Мою маму зовут Линда, так что как насчет Шерилин?" — рассказывает певица.

Когда Шер позже узнала об ошибке в свидетельстве о рождении, она спросила свою мать:

"Ты вообще знаешь мое настоящее имя, мама?"

В ответ Джорджия выхватила документ у нее из рук, посмотрела на него и просто пожала плечами.

"Я была всего лишь подростком, и мне было очень больно. Оставь меня в покое", – ответила та.

Взяв себе короткое имя Шер не только сократила оригинальное, но и отказалась от четырех фамилий, которые у нее были: ее фамилии при рождении Саркисян, ЛаПьер, официальной фамилии, которую она взяла, когда ее удочерил отчим в 1961 году, а также Боно и Оллман от ее браков с Санни Боно и Греггом Оллманом.

Джорджия Холт умерла в 2022 году от пневмонии. Ей было 96 лет.

В мемуарах Шер рассказывает, что ее мать, актриса и музыкант, никогда не давала ей и ее сестре Джорджанне никаких советов. Она была уверена, что дочери все равно ее не будут слушать. Также звезда вспоминает, что всегда восхищалась стилем своей матери.

"Она и ее друзья были такими красивыми. Когда они заходили в комнату, все останавливалось. Она также носила потрясающую одежду", – пишет Шер.

Ранее Фокус писал, что Шер боится, что ее сын умрет в течение года. Она хотела поместить его под опеку из-за проблем с психикой.