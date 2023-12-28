Шер решила поместить взрослого сына под опеку из-за проблем с психикой

Певица утверждает, что ее сін имеет проблемі с наркотиками, а также физическим и психическим здоровьем. В том, что с ним произошло, она винит бівшую невестку.

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77-летняя американская певица Шер подала документы с просьбой передать своего 47-летнего сына Элайджи Блю Оллмана под опеку для управления его финансами "из-за серьезных проблем с психическим здоровьем и злоупотребления психоактивными веществами", сообщает TMZ.

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Артистка утверждает, что он пристрастился к наркотикам, не может управлять своими финансовыми делами и имеет проблемы со здоровьем как физическим, так и моральным.

Первое заседание по этому делу назначено на 6 марта 2024 года.

Элайджа Блю — сын Шер и покойной рок-звезды Грегга Оллмана, который умер в мае 2017 года в возрасте 69 лет. Певица рассказывала, что Элайджа получает интервальные выплаты от трастового фонда, созданного Оллманом, и выразила свою обеспокоенность тем, что он потратит свои деньги на приобретение новых лекарств вместо оплаты основных расходов.

Шер считает, что как мать она лучше всего подходит на роль опекуна и получила поддержку семьи по этому вопросу.

Знаменитость считает, что крайне негативное влияние на ее сына оказала его бывшая жена, 36-летняя Мариангела Кинг, которая теперь препятствует усилиям по оказанию ему необходимой помощи.

Кинг и Шер ранее публично ссорились, причем Кинг утверждала, что Шер пыталась похитить Элайджу в прошлом году, чтобы отправить его в реабилитационный центр. Певица отвергла все обвинения со стороны бывшей невестки.

Элайдж Блю Оллман – сын певицы Шер Фото: Getty

Артистка считает Кинг виновной в том, что происходит с ее сыном.

"Их бурные отношения были отмечены циклом наркозависимости и кризисов психического здоровья", — заявила Шер в судебных документах. Она добавила, что Кинг "не поддерживает выздоровление Элайджи и… активно работает над тем, чтобы Элайджа не стал чистым и трезвым или не получил психиатрического лечения, в котором он отчаянно нуждается".

Знаменитость утверждает, что она "проинформирована и считает, что" Кинг сыграла важную роль в принятии мер, "чтобы выписать Элайджу из лечебного центра, где он получал столь необходимую медицинскую помощь". Звезда уверена, что Кинг не имеет права на назначение хранителем имущества Элайджи, если только суд не установит на основе четких и убедительных доказательств, что такое назначение будет в интересах мужчины.

Шер "не смогла обсудить предпочтения сына относительно назначения временного опекуна, учитывая текущие проблемы с психическим и физическим здоровьем Элайджи. Адвокаты заявили, что он "не может сформировать или выразить свое предпочтение относительно назначения опекуна своего имущества.

В октябре Шер поговорила с People о прошлых утверждениях Кинг о том, что бывшая свекровь похитила ее экс-супруга, назвав их "неправдой":

"Я не страдаю от каких-либо проблем, которых нет у миллионов людей в Соединенных Штатах. Я мать. Это моя работа – так или иначе стараться помочь своим детям. Вы делаете все для своих детей. Всякий раз, когда вы можете им помочь, вы просто делаете это, потому что это и есть быть матерью. Но это радость, даже несмотря на душевную боль – в основном, когда вы думаете о своих детях, вы просто улыбаетесь, любите их и стараетесь быть рядом с ними".

Кроме Элайджи, у Шер есть 54-летний сын Чез Боно от покойного Сонни Боно. Изначально он был девушкой по имени Честити, но сменил пол на мужской.

Ранее Фокус писал, что Шер нашла способ сохранить вечную молодость.