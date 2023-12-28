Шер вирішила помістити дорослого сина під опіку через проблеми з психікою

Співачка стверджує, що її сін має проблеми з наркотиками, а також фізичним і психічним здоров'ям. У тому, що з ним сталося, вона звинувачує колишню невістку.

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77-річна американська співачка Шер подала документи з проханням передати свого 47-річного сина Елайджі Блю Оллмана під опіку для управління його фінансами "через серйозні проблеми з психічним здоров'ям і зловживання психоактивними речовинами", повідомляє TMZ.

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Артистка стверджує, що він пристрастився до наркотиків, не може керувати своїми фінансовими справами і має проблеми зі здоров'ям як фізичним, так і моральним.

Перше засідання у цій справі призначено на 6 березня 2024 року.

Елайджа Блю — син Шер і покійної рок-зірки Грегга Оллмана, який помер у травні 2017 року у віці 69 років. Співачка розповідала, що Елайджа отримує інтервальні виплати від трастового фонду, створеного Оллманом, і висловила свою стурбованість тим, що він витратить свої гроші на придбання нових ліків замість оплати основних витрат.

Шер вважає, що як мати вона найкраще підходить на роль опікуна і отримала підтримку сім'ї з цього питання.

Знаменитість вважає, що вкрай негативний вплив на її сина справила його колишня дружина, 36-річна Маріангела Кінг, яка тепер перешкоджає зусиллям із надання йому необхідної допомоги.

Кінг і Шер раніше публічно сварилися, причому Кінг стверджувала, що Шер намагалася викрасти Елайджу торік, щоб відправити його в реабілітаційний центр. Співачка відкинула всі звинувачення з боку колишньої невістки.

Елайдж Блю Оллман — син співачки Шер Фото: Getty

Артистка вважає Кінг винною в тому, що відбувається з її сином.

"Їхні бурхливі стосунки були відзначені циклом наркозалежності та криз психічного здоров'я", — заявила Шер у судових документах. Вона додала, що Кінг "не підтримує одужання Елайджі і... активно працює над тим, щоб Елайджа не став чистим і тверезим або не отримав психіатричного лікування, якого він відчайдушно потребує".

Знаменитість стверджує, що вона "поінформована і вважає, що" Кінг зіграла важливу роль у вжитті заходів, "щоб виписати Елайджу з лікувального центру, де він отримував таку необхідну медичну допомогу". Зірка впевнена, що Кінг не має права на призначення зберігачем майна Елайджі, якщо тільки суд не встановить на основі чітких і переконливих доказів, що таке призначення буде в інтересах чоловіка.

Шер "не змогла обговорити вподобання сина щодо призначення тимчасового опікуна, з огляду на поточні проблеми з психічним і фізичним здоров'ям Елайджі. Адвокати заявили, що він "не може сформувати або висловити свою перевагу щодо призначення опікуна свого майна.

У жовтні Шер поговорила з People про минулі твердження Кінг про те, що колишня свекруха викрала її екс-чоловіка, назвавши їх "неправдою":

"Я не страждаю від будь-яких проблем, яких немає у мільйонів людей у Сполучених Штатах. Я мати. Це моя робота — так чи інакше намагатися допомогти своїм дітям. Ви робите все для своїх дітей. Щоразу, коли ви можете їм допомогти, ви просто робите це, тому що це і є бути матір'ю. Але це радість, навіть незважаючи на душевний біль — здебільшого, коли ви думаєте про своїх дітей, ви просто посміхаєтесь, любите їх і намагаєтесь бути поруч із ними".

Крім Елайджі, у Шер є 54-річний син Чез Боно від покійного Сонні Боно. Спочатку він був дівчиною на ім'я Честіті, але змінив стать на чоловічу.

Раніше Фокус писав, що Шер знайшла спосіб зберегти вічну молодість.