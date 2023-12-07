Залишилися друзями: Шер розповіла про своїх колишніх бойфрендів

Свого часу попдіва зустрічалася з Томом Крузом і Велом Кілмером.

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Шер розповіла, що вона завжди залишалася "дуже близькою" з усіма своїми колишніми бойфрендами. Зараз співачка зустрічається з 37-річним Александром Едвардсом, але вона підтримує хороші стосунки з усіма, з ким у неї був роман. Про це пише Daily Mail.

Шер зізналася, що досі "близька" з усіма своїми колишніми хлопцями. 77-річна попікона, як відомо, була одружена з покійним Сонні Боно, коли виступала разом із ним у 1960-х роках. Потім у неї були романи з такими зірками як Том Круз, Джек Ніколсон і Вел Кілмер.

Виступаючи в подкасті Table Manners, вона сказала ведучим Джессі та Ленні Вер: "Я близька з усіма своїми колишніми, дуже близька. У мене таке відчуття, що ти повинен сильно сподобатися комусь, перш ніж лягти з ним у ліжко".

Шер із супутником Фото: Getty Images

Вона додала: "Якщо ви цього не зробите, то, коли ви розлучитеся, нічого не залишиться. Ви ніколи не зможете бути друзями, тому що ви й не були друзями".

Зараз 77-річна виконавиця зустрічається з 37-річним Александром Едвардсом, але розповіла, як вона познайомилася із Сонні на початку 1960-х років.

"Мені було 16. І я була зі своєю подругою в ресторані під радіостанцією KFWB. За столами сидів цілий натовп, але я не звертала на них увагу. І тут я почула, як люди казали: "Гей, синку, йди сюди, сядь сюди". Тож я обернулася, і, клянуся Богом, це було так само, як тоді, коли Тоні та Марія побачили одне одного на танцях", — сказала Шер, згадавши сцену з "Вестсайдської історії".

Співачка розповіла, що того вечора вони просто пішли на танці. Вони одружилися 1964 року, а 1969 року в них народилася дитина. Сонні та Шер були одним із найпопулярніших дуетів тих років, але розлучилися 1974 року. Сонні почав політичну кар'єру, а 1998 року загинув, катаючись на лижах.

Сонні та Шер

Шер була одружена з музикантом Греггом Оллманом, учасником блюз-групи The Allman Brothers. А після розставання з ним 1979 року в неї були романи з такими знаменитостями як Том Круз, Джек Ніколсон і Вел Кілмер.

Із Александром Едвардсом Шер почала зустрічатися в жовтні минулого року. Пара ненадовго розлучилася в травні цього року, але врешті-решт вони помирилися та згодом відвідали показ мод Valentino на Тижні моди в Парижі в жовтні. Таблоїди писали, що Александр нібито освідчився співачці, але вона цього не підтвердила.

Шер і Александр Едвардс Фото: Twitter Cher

Нагадаємо, кілька років тому Вел Кілмер, зірка фільмів про Бетмена, написав мемуари, у яких детально розповів про свої любовні пригоди. Крім Шер, він зустрічався з Анджеліною Джолі, Деріл Ганна, Сінді Кроуфорд та іншими знаменитостями.