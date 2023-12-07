Остались друзьями: Шер рассказала о своих бывших бойфрендах

В свое время поп-дива встречалась с Томом Крузом и Вэлом Килмером.

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Шер рассказала, что она всегда оставалась "очень близкой" со всеми своими бывшими бойфрендами. Сейчас певица встречается с 37-летним Александром Эдвардсом, но она поддерживает хорошие отношения со всеми, с кем у нее был роман. Об этом пишет Daily Mail.

Шер призналась, что до сих пор "близка" со всеми своими бывшими парнями. 77-летняя поп-икона, которая, как известно, была замужем за покойным Сонни Боно, когда выступала вместе с ним в 1960-х годах. После у нее были романы с такими звездами, как Том Круз, Джек Николсон и Вэл Килмер.

Выступая в подкасте Table Manners, она сказала ведущим Джесси и Ленни Уэр: "Я близка со всеми своими бывшими, очень близка. У меня такое ощущение, что ты должен сильно понравиться кому-то, прежде чем лечь с ним в постель".

Шер со спутником Фото: Getty Images

Она добавила: "Если вы этого не сделаете, то, когда вы расстанетесь, ничего не останется. Вы никогда не сможете быть друзьями, потому что вы и не были друзьями".

Сейчас 77-летняя исполнительница встречается с 37-летним Александром Эдвардсом, но рассказала, как она познакомилась с Сонни в начале 1960-х годов.

"Мне было 16. И я была со своей подругой в ​​ресторане под радиостанцией KFWB. За столами сидела целая толпа, но я не обращала на них внимание. И ту я услышала, как люди говорили: "Эй, сынок, иди сюда, сядь сюда". Поэтому я обернулся, и, клянусь Богом, это было так же, как тогда, когда Тони и Мария увидели друг друга на танцах", — сказала Шер, вспомнив сцену из "Вестсайдской истории".

Певица рассказала, что в тот вечер они просто пошли на танцы. Они поженились в 1964 году, а в 1969 году у них родился ребенок. Сонни и Шер были одним из самых популярных дуэтов тех лет, но развелись в 1974 году. Сонни начал политическую карьеру, а в 1998 году погиб, катаясь на лыжах.

Сонни и Шер

Шер была замужем за музыкантом Греггом Оллманом, участником блюз-группы The Allman Brothers. А после расставания с ним в 1979 году у нее были романы с таким знаменитостями, как Том Круз, Джек Николсон и Вэл Килмер.

С Александром Эдвардсом Шер начала встречаться в октябре прошлого года. Пара ненадолго рассталась в мае этого года, но в конце концов они помирились и впоследствии посетили показ мод Valentino на Неделе моды в Париже в октябре. Таблоиды писали, что Александр якобы сделал предложение певице, но она это не подтвердила.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Twitter Cher

Напомним, несколько лет назад Вэл Килмер, звезда фильмов о Бэтмене, написал мемуары в которых подробно рассказал о своих любовных приключениях. Кроме Шер он встречался с Анджелиной Джоли, Дэрил Ханна, Синди Кроуфорд и другими знаменитостями.