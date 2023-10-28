Стопами Мадонни: 77-річна Шер знайшла спосіб зберегти вічну молодість (фото)

Співачка зізналася, що не може повірити, що через кілька років їй виповниться 80. За її словами, вона не збирається щось змінювати у своєму житті на догоду віку і загальноприйнятим нормам.

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Американська співачка й актриса вірменського походження Шерилін Саркісян, більше відома публіці як Шер, прикрасила обкладинку нового номера журналу Paper. Видання опублікувало фотографії, на яких 77-річна зірка має напрочуд молодий вигляд. На її обличчі та шиї практично немає зморшок та інших слідів вікових змін.

На знімках Шер позує в розшитому паєтками комбінезоні Versace і високих чоботях у тон від Bottega Veneta. Візажист приклеїв їй під очі стрази, а на голові в артистки — біла перука, зібрана в зачіску.

Фото: papermagazine

Шер — не єдина, чию зовнішність роблять набагато молодшою за реальний вік за допомогою фоторедактора. Одна з найвідоміших на теренах фотошопу зірок — співачка Мадонна, яка у свої 64 роки не бажає миритися зі зморшками і втратою пружності шкіри обличчя, тож уже неодноразово потрапляла під шквал критики за те, що буквально малює собі зовнішність юної дівчини.

На початку вересня Шер після святкування свого 77-річчя стала гостею програми "Доброго ранку, Британія", де зізналася, що не може сприймати свій реальний вік.

"Я просто не можу повірити, що мені виповниться 80 років раніше, ніж мені б хотілося. І я, як і раніше, носитиму джинси, носитиму довге волосся і, як і раніше, робитиму те саме, що робила завжди", — заявила знаменитість.

Шер у комбінезоні Versace і чоботях Bottega Veneta.

За її словами, своєю зовнішністю вона зобов'язана генам:

"Я не знаю, чи робить відсутність старості тебе молодшою. Я не впевнена. І я стежу за тенденціями, і в мене багато молодих друзів. У мене є і старі друзі... Чесно кажучи, я не намагаюся відчувати себе молодою. Я не намагаюся бути молодою. Я та, хто я є. Я просто живу".

Минулого року у співачки зав'язався роман із музичним продюсером Александром Едвардсом, який на 40 років молодший за зірку. У травні 2023 року пара розлучилася, але у вересні возз'єдналася знову і більше не приховує своїх почуттів.

В одному з інтерв'ю попдіва зазначила, що раніше навіть подумати не могла, що зустрічатиметься з настільки молодим чоловіком, проте все змінилося після того, як вона познайомилася з Олександром. Щоправда, нещодавно Шер поділилася зі ЗМІ розповіддю про те, яких незручностей завдає така різниця у віці.

Раніше Фокус писав, що Шер врятувала ведмедицю Машу з українського зоопарку під час війни.