Допомагає молодий бойфренд: Шер розповіла про творчі плани на нові альбоми та тур

Наприкінці 2023 року зірка сцени планує відправитися у світове турне.

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76-річна американська співачка Шер розкрила творчі плани, з якими їй допомагає молодий бойфренд. Про це пише E! Online.

Легендарна зірка сцени наразі працює над двома альбомами не одна: артистці допомагає її коханий Александр Едвардс. 76-річна Шер нещодавно розповіла, що вони разом працюють над новими композиціями.

Знаменитість також повідомила, що їде до Англії, щоб записати два альбоми. Коли Шер запитали, що її надихнуло на музику, вона не змогла стримати широкої посмішки, коли вона зізналася: "Деякі з пісень, які подарував мені Александр". "Тож я дуже схвильована цим", — додала Шер.

Артистка також розповіла про його талант, він "продюсер і сценарист" і "робить все", сказала вона. Шер цілком довіряє новій музиці, кажучи: "Я думаю, як і будь-який артист, коли у вас є щось хороше, ви схвильовані.

[ + – ] Шер Фото: Balmain

Про новий роман американської співачки та 37-річного музиканта стало відомо восени 2022, адже знаменитості познайомилися на одному з Тижнів моди.

Уже кілька разів закоханих помічали на побаченнях, а перед новим роком молодий бойфренд легендарної співачки подарував їй розкішну каблучку, що спровокувало чутки про заручини.

[ + – ] Шер з молодим бойфрендом Фото: Getty Images

Нагадаємо, 76-річна Шер вийшла на публіку зі своїм новим коханим.

Також Фокус писав про цікавий факт з особистого життя молодого бойфренда Шер.