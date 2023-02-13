76-річна Шер з'явилася з 37-річним бойфрендом на вечірці

Шер підтвердила свій роман із Олександром у листопаді минулого року та швидко змусила замовкнути критиканів, які обговорювали 40-річну різницю у віці.

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76-річна співачка Шер і її 37-річний бойфренд Олександр Едвардс провели час на вечірці Offset & Zedd's Loud Luxury Super Bowl. Про це пише Daily Mail.

Папараці зняли закохану пару, коли вони виходили з автобуса для вечірок перед недільним Superbowl LVII. Святковий захід був організований у Southwest Jet Center у Скоттсдейлі, що в штаті Арізона, недалеко від місця проведення щорічної гри в Глендейлі.

Шер мала як завжди стильний вигляд. Для виходу вона вибрала шкіряну куртку, світло-блакитні джинси та білий топ. Злегка розкльошені та потерті штани вона підкреслила товстим чорним ременем зі срібною фурнітурою. Свої карі очі вона підкреслила пишними віями та рожевим відтінком тіней для повік. Зірка одягла перуку платинової блондинки з об'ємними кучерями.

Водночас Олександр одягнув замшевий бомбер, чорну футболку та світлі джинси. Доповнив образ він парою чорних чобіт із червоним графічним малюнком і діамантовими сережками-гвоздиками.

[ + – ] Шер і Олександр Едвардс Фото: Getty Images

Нагадаємо, близькі люди Шер розповіли про ставлення її молодого бойфренда до нового роману.

Також Фокус писав про вартість розкішної каблучки Шер, яку вона отримала як новорічний подарунок від коханого.