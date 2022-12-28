"Цінує її". Близькі люди Шер прокоментували чутки про заручини співачки

Артистка старша за свого обранця на 40 років.

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Близькі люди співачки Шер прокоментували чутки про заручини артистки з молодим бойфрендом. Про це пише HollywoodLife.

Зокрема стало відомо, що розкішна каблучка була просто подарунком для 76-річної Шер. Репер Александр Едвардс не робив пропозиції своїй коханій.

"Ні, вони не заручені. Цим сюрпризом Александр хотів показати, як цінує її. Він вважає, що вона заслуговує весь світ. Він зробив подарунок від усього серця", — зазначає інсайдер видання.

Як відомо, співачка та репер познайомилася під час Паризького тижня моди 2022, коли 76-річна виконавиця відкривала показ Balmain своєю голограмою.

[ + – ] Шер та Александр Едвардс

Роман зірок швидко розвивається, їх уже кілька разів помічали на побаченнях. Сама ж співачка написала згодом твіт, у якому пояснила, що вони щасливі та не зважають на думки оточення про 40 років різниці у віці.

Нешодавно у 76-річної Шер померла мама, яка заохочувала доньку будувати кар'єру у світі шоубізнесу.

Нагадаємо, Шер та її молодого супутника помітили на побаченні.

Також Фокус писав про розкішний подарунок Шер від її коханого на Різдво 2022.