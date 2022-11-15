76-річна Шер сходила на побачення з молодим бойфрендом (фото)
Раніше артистка заявляла, що щаслива в нових стосунках.
76-річна американська співачка Шер сходила на побачення зі своїм молодим бойфрендом. Про це пише Daily Mail.
Закохані відправилися на вечерю у ресторан європейської кухні Olivetta у Західному Голлівуді. Співачка та 36-річний репер Александр Едвардс були одягнуті в чорно-білі аутфіти і посміхалися, коли їх помітили місцеві папараці. Для вечірнього виходу у світ Шер обрала блузку з акцентним комірцем, піджак та штани кльош. Волосся артистки було накручене легкими локонами. А на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі.
Тим часом коханий Шер обрав для виходу білу сорочку, яка виділялася серед його чорних пальта та велюрових штанів. До образу музикант додав прозорі окуляри.
Як відомо, пара познайомилася під час Паризького тижня моди, коли Шер відкривала показ Balmain. Стосунки зіркової пари швидко розвиваються, закоханих уже кілька разів помічали на побаченнях. Сама ж Шер написала твіт, у якому пояснила, що вони щасливі та не зважають на думки оточення про 40 років різниці між коханими.
Нагадаємо, 76-річна Шер підтвердила свій новий роман.
Також Фокус писав про співпрацю співачки Шер та модного дому Balmain.