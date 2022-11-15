76-річна Шер сходила на побачення з молодим бойфрендом (фото)

Раніше артистка заявляла, що щаслива в нових стосунках.

Related video

76-річна американська співачка Шер сходила на побачення зі своїм молодим бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

Закохані відправилися на вечерю у ресторан європейської кухні Olivetta у Західному Голлівуді. Співачка та 36-річний репер Александр Едвардс були одягнуті в чорно-білі аутфіти і посміхалися, коли їх помітили місцеві папараці. Для вечірнього виходу у світ Шер обрала блузку з акцентним комірцем, піджак та штани кльош. Волосся артистки було накручене легкими локонами. А на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі.

Тим часом коханий Шер обрав для виходу білу сорочку, яка виділялася серед його чорних пальта та велюрових штанів. До образу музикант додав прозорі окуляри.

[ + – ] Шер з коханим

Як відомо, пара познайомилася під час Паризького тижня моди, коли Шер відкривала показ Balmain. Стосунки зіркової пари швидко розвиваються, закоханих уже кілька разів помічали на побаченнях. Сама ж Шер написала твіт, у якому пояснила, що вони щасливі та не зважають на думки оточення про 40 років різниці між коханими.

[ + – ] Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Нагадаємо, 76-річна Шер підтвердила свій новий роман.

Також Фокус писав про співпрацю співачки Шер та модного дому Balmain.