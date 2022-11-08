76-річна Шер в обтислому шкіряному комбінезоні стала обличчям сумок від Balmain

Шер є втіленням поєднання класики та новаторства в моді, що максимально відповідає духу представленої нею сумки.

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Французький дім високої моди Balmain, що створює кутюрне вбрання для червоних доріжок і одягає майже всіх знаменитостей, залучив легендарну співачку Шер до створення нової колекції шкіряних сумок Blaze. Вона знялася в новій рекламній кампанії бренду, представивши сумку одразу в кількох силуетах.

На постерах артистка позує в обтислих шкіряних образах і з довгим розпущеним волоссям.

Нинішній креативний директор Balmain Олів'є Рустен пояснює, що сумка має об'єднати деталі в стилі бароко з цінностями бренду. Зрештою, Balmain — це бренд, який запросив тисячі "нормальних" людей на показ на подіумі, тому цілком логічно, що Шер, яка також відома тим, що збирає величезні зали, має взяти участь. За словами дизайнера, ці сумки створені для того, щоб привертати до себе увагу, і якщо хтось і знає в цьому толк, так це Шер.

"Найбільше на світі я хотів, щоб Blaze була сумкою, яку обов'язково помітять. Як я пояснив своїй команді, я уявляв ці сумки ключовими компонентами найсміливіших виходів. Для мене ці дизайни нагадують вражаючі щити, які несли безстрашні супергерої моєї юності, і мені дуже подобається ідея нашого Balmain Blaze, який додає відчуття непереможності, що надихає, як ідеальний фінальний штрих до кожного ансамблю", — підкреслив Рустен.

Він додав, що Шер вдавалося визначати культуру протягом десятиліть і що вона має довгу історію того, як бути першопрохідником. Це якнайкраще відповідає бренду Balmain.

"Очевидно, що історія успіхів Шер, рекордів, нагород, активності й моментів, які визначають культуру, ясно дає зрозуміти, що вона чудово втілює в собі термін "першопрохідник". Вона була сміливою першовідкривачкою впродовж шести десятиліть, ніколи не зменшуючи темп і завжди захоплюючи нас за собою, коли вона йде вперед. Можливо, вона була коронована як "Богиня поп-музики", але вона показала нам, що може керувати всіма можливими музичними жанрами — від фольку до стадіонного року — і водночас якось примудряється зворушити нас до сліз своїми драматичними ролями, і коли вона вибирає комедію, то змушує нас сміятися, як ніхто інший. "Ікона стилю" навіть близько не підходить до опису її досягнення у визначенні тенденцій моди більш ніж за пів століття. І в цю складну епоху, коли ми змушені боротися за зміни, що давно назріли, вражаюча, довгострокова прихильність Шер до самовідданої активності, безумовно, є прикладом для всіх нас", — підсумував дизайнер.

Окрім участі в рекламній кампанії, Шер знялася в новому відеоролику бренду, де демонструється кілька дуже популярних способів стилізації лінії Blaze від Шер.

Нагадаємо, Шер вийшла у світ із молодим коханцем.