76-річна Шер підтвердила роман із 36-річним продюсером

Артистка відповіла хейтерам, які критикують її вибір.

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Американська співачка Шер пішла стопами своєї колеги Мадонни, відомої своїми романами з чоловіками набагато молодшими за себе, і почала зустрічатися з 36-річним музичним продюсером Олександром Едвардсом. Чутки про стосунки пари появилися після того, як їх побачили у популярному ресторані для знаменитостей Craig's у Західному Голлівуді, а днями сама артистка розставила всі крапки над "і", зробивши публікацію у Twitter.

"Я не захищаю нас. Ненависники ненавидітимуть… Це неважливо. Ми щасливі й це не повинно турбувати когось", — написала вона. Співачка також опублікувала фото коханого, підписавши його "Олександр" і додавши емоджі у вигляді серця.

[ + – ] Олександр Едвардс Фото: Скриншот

"Краще б він ставився до тебе як до королеви, якою ти і є!", "Я не знаю, як я до цього ставлюся. Я була його фанаткою так довго, що відразу запідозрила його наміри стосовно тебе. Ми знаємо, що ти приголомшлива, і я впевнена, що твоє найближче оточення продовжуватиме підтримувати тебе. Хочу, щоб ти була щаслива, але щоб тобою не скористалися!", "Шер, будьте щасливі разом. Я фанат з 1998 року. Я люблю тебе. З любов'ю і вітаннями з Нідерландів. Ps Олександру пощастило з тобою", "Для мене найважливіше, що ти щаслива, Шер, коли ти щаслива, це робить мене щасливим", — пишуть у коментарях шанувальники співачки.

Нагадаємо, французький будинок високої моди Balmain, що створює кутюрне вбрання для червоних доріжок і одягає майже всіх знаменитостей, залучив легендарну співачку Шер до створення нової колекції шкіряних сумок Blaze.