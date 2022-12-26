76-річна Шер похизувалась каблучкою з величезним діамантом від молодого бойфренда (фото)

Знаменитість натякнула на заручини з коханим.

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76-річна легендарна співачка Шер показала розкішну діамантову каблучку, яку їй подарував 36-річний бойфренд Олександр Едвардс.

Фотографією з коштовною прикрасою виконавиця поділилася у своєму Twitter.

"Немає слів, Олександре", — підписала фотографію Шер.

Незважаючи на те, що знаменитість не писала про те, що 36-річний бойфренд зробив їй пропозицію, шанувальники Шер уже вітають її із заручинами.

Нагадаємо, 76-річна Шер підтвердила свій новий роман і відповіла хейтерам, які критикують її вибір.

Як відомо, пара познайомилася під час Паризького тижня моди, коли Шер відкривала показ Balmain. Стосунки зіркової пари швидко розвиваються, закоханих усе частіше помічають на побаченнях. Сама ж Шер написала твіт, у якому пояснила, що вони щасливі та не зважають на думки оточення про 40 років різниці між ними.

Також Фокус писав, що французький дім високої моди Balmain, що створює кутюрне вбрання для червоних доріжок і одягає майже всіх знаменитостей, залучив легендарну співачку Шер до створення нової колекції шкіряних сумок Blaze.