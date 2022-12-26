76-летняя Шер похвасталась кольцом с огромным бриллиантом от молодого бойфренда (фото)

Знаменитость намекнула на помолвку с возлюбленным.

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76-летняя легендарная певица Шер показала роскошное бриллиантовое кольцо, которое ей подарил 36-летний бойфренд Александр Эдвардс.

Фотографией с драгоценным украшением исполнительница поделилась в своем Twitter.

"Нет слов, Александр", — подписала фотографию Шер.

Несмотря на то, что знаменитость не писала о том, что 36-летний бойфренд сделал ей предложение, поклонники Шер уже поздравляют ее с помолвкой.

Напомним, 76-летняя Шер подтвердила свой новый роман и ответила хейтерам, которые критикуют ее выбор.

Как известно, пара познакомилась во время Парижской недели моды, когда Шер открывала показ Balmain. Отношения звездной пары быстро развиваются, влюбленных все чаще замечают на свиданиях. Сама же Шер написала твит, в котором объяснила, что они счастливы и не учитывают мнения окружения о 40 годах разницы между ними.

Также Фокус писал, что французский дом высокой моды Balmain, создающий кутюрные наряды для красных дорожек и одевает почти всех знаменитостей, привлек легендарную певицу Шер к созданию своей новой коллекции кожаных сумок Blaze.