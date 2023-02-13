76-летняя Шер появилась с 37-летним бойфрендом на вечеринке

Шер подтвердила свой роман с Александром в ноябре прошлого года и быстро заставила замолчать критикующих их 40-летнюю разницу в возрасте.

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76-летняя певица Шер и ее 37-летний бойфренд Александр Эдвардс провели время на вечеринке Offset & Zedd’s Loud Luxury Super Bowl. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци засняли влюбленную пару, когда они выходили из автобуса для вечеринок перед воскресным Superbowl LVII. Праздничное мероприятие было организовано в Southwest Jet Center в Скоттсдейле, штат Аризона, недалеко от места проведения ежегодной игры в Глендейле.

Шер выглядела как всегда стильно. Для выхода она выбрала кожаную куртку, светло-голубые джинсы и белый топ. Слегка расклешенные и потертые штаны она подчеркнула толстым черным ремнем с серебряной фурнитурой. Свои карие глаза она подчеркнулапышными ресницами и розовым оттенком теней для век. Звезда надела парик платиновой блондинки с объемными локонами.

В то время как Александр надел замшевый бомбер, черную футболку и светлые джинсы. Дополнил образ он парой черных сапог с красным графическим рисунком и бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

[ + – ] Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Напомним, близкие люди Шер рассказали об отношении ее молодого бойфренда к новому роману.

Также Фокус писал о стоимости роскошного кольца Шер, которое она получила как новогодний подарок от возлюбленного.