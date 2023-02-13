76-летняя Шер появилась с 37-летним бойфрендом на вечеринке
Шер подтвердила свой роман с Александром в ноябре прошлого года и быстро заставила замолчать критикующих их 40-летнюю разницу в возрасте.
76-летняя певица Шер и ее 37-летний бойфренд Александр Эдвардс провели время на вечеринке Offset & Zedd’s Loud Luxury Super Bowl. Об этом пишет Daily Mail.
Папарацци засняли влюбленную пару, когда они выходили из автобуса для вечеринок перед воскресным Superbowl LVII. Праздничное мероприятие было организовано в Southwest Jet Center в Скоттсдейле, штат Аризона, недалеко от места проведения ежегодной игры в Глендейле.
Шер выглядела как всегда стильно. Для выхода она выбрала кожаную куртку, светло-голубые джинсы и белый топ. Слегка расклешенные и потертые штаны она подчеркнула толстым черным ремнем с серебряной фурнитурой. Свои карие глаза она подчеркнулапышными ресницами и розовым оттенком теней для век. Звезда надела парик платиновой блондинки с объемными локонами.
В то время как Александр надел замшевый бомбер, черную футболку и светлые джинсы. Дополнил образ он парой черных сапог с красным графическим рисунком и бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.
Напомним, близкие люди Шер рассказали об отношении ее молодого бойфренда к новому роману.
Также Фокус писал о стоимости роскошного кольца Шер, которое она получила как новогодний подарок от возлюбленного.