Помогает молодой бойфренд: Шер рассказала о творческих планах на новые альбомы и тур

В конце 2023 звезда сцены планирует отправиться в мировое турне.

Related video

76-летняя американская певица Шер раскрыла творческие планы, с которыми ей помогает молодой бойфренд. Об этом пишет E! Online.

Легендарная звезда сцены работает над двумя альбомами не одна: артистке помогает ее возлюбленный Александр Эдвардс. 76-летняя Шер недавно рассказала, что они работают вместе над новыми композициями.

Знаменитость также сообщила, что едет в Англию, чтобы записать два альбома. Когда Шер спросили, что ее вдохновило на музыку, она не смогла сдержать широкую улыбку, когда призналась: "Некоторые из песен, которые подарил мне Александр. Поэтому я очень взволнована этим".

Артистка также рассказала о его таланте, он "продюсер и сценарист" и "делает все", сказала она. Шер полностью доверяет новой музыке, говоря: "Я думаю, как и любой артист, когда у вас есть что-то хорошее, вы взволнованы".

[ + – ] Шер Фото: Balmain

О новом романе американской певицы и 37-летнего музыканта стало известно осенью 2022 года, ведь знаменитости познакомились на одной из Недель моды.

Уже несколько раз влюбленных замечали на свидании, а перед новым годом молодой бойфренд легендарной певицы подарил ей роскошное кольцо, что спровоцировало слухи о помолвке.

[ + – ] Шер с молодым бойфрендом Фото: Getty Images

Напомним, 76-летняя Шер вышла на публику со своим новым возлюбленным.

Также Фокус писал об интересном факте из личной жизни молодого бойфренда Шер.