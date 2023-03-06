76-летняя Шер рассказала интересный факт о личной жизни своего бойфренда

О романтических отношениях звезды сцены и младше ее на 40 лет Александра Эдвардса стало известно осенью 2022.

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76-летняя американская певица Шер рассказала любопытный факт о личной жизни своего молодого бойфренда. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне легендарная звезда сцены посетила празднование 90-го дня рождения Кэрол Бернетт. Однако на публике Шер появилась без спутника, с которым посещала все предыдущие вечеринки.

На вопрос журналистов о том, где же девался ее возлюбленный, артистка ответила, что он пообещал своему сыну провести время с ним.

"Моя пара заботится о своем сыне", — призналась 76-летняя Шер.

[ + – ] Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Как известно, в 2019 году у молодого возлюбленного Шер родился сын от Эмбер Роуз. Звездная пара закончила свои романтические отношения в 2021 году. Впрочем, знаменитости поддерживают отношения ради общего наследника.

О романтических отношениях американской певицы и 37-летнего рэпера стало известно осенью 2022 года, ведь они познакомились на одной из Недель моды.

Уже через несколько недель знаменитостей стали замечать на свиданиях, а перед новым годом бойфренд Шер подарил ей роскошное кольцо, что спровоцировало слухи о помолвке влюбленных.

Напомним, 76-летняя Шер вышла на публику со своим молодым бойфрендом.

Также Фокус писал о новогодних фото Шер и Александра Эдвардса.