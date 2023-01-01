76-летняя Шер поделилась новогодними кадрами с молодым бойфрендом (фото)

Звездная пара встретила 2023 год на громкой вечеринке.

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76-летняя американская певица Шер поделилась новогодними кадрами со своим молодым бойфрендом. Фото артистка опубликовала в Twitter.

Звезда сцены выложила несколько фото, на которых появилась с новым цветом волос и стала блондинкой. Судя по всему, это парик. Тем временем ее бойфренд, 36-летний рэпер Александр Эдвардс целует певицу. Новый год они встретили в громкой компании на вечеринке.

"Это нужно прислать вам, хейтеры, к части в фильме "Волшебник из страны Оз"… Когда Дороти вылила воду на злостную ведьму и растопила ее", — подписала новогодние фото с возлюбленным Шер.

[ + – ] Шер с молодым бойфрендом

О романтических отношениях звездной пары стало известно осенью 2022 года, ведь они познакомились на одной из Недель моды. Уже несколько раз влюбленных замечали на свиданиях, а перед новым годом музыкант подарил своей возлюбленной роскошное кольцо, что спровоцировало слухи о помолвке пары.

[ + – ] Шер с молодым бойфрендом Фото: Twitter Cher

Кроме того, 76-летняя Шер выложила снимок новогодней игрушки в форме Путина, которого повесили на елке.

"Хорошо, мы можем сделать исключения", — подписала твит звезда сцены.

Напомним, близкие люди Шер рассказали об отношении ее молодого бойфренда к новому роману.

Также Фокус писал о стоимости роскошного кольца Шер, которое она получила как новогодний подарок от возлюбленного.