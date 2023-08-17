Шер розповіла, як рятувала ведмедицю Машу з українського зоопарку під час війни

Співачка стверджує, що представникам її фонду Free The Wild вдалося виїхати в Україну під час війни з Росією, щоб врятувати тварину.

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Шер розповіла про порятунок євразійської бурої ведмедиці на прізвисько Маша з українського зоопарку під час інтерв'ю Daily Mail.

77-річна співачка повідомила, що незадовго до початку війни країни з Росією представники її фонду Free The Wild прибули до країни і врятували із зоопарку кількох левів, тигра і пантеру.

Потім виконавицю повідомили про те, що представники не змогли вивезти одну з ведмедиць, тож їй довелося організувати місію з пошуку зниклої тварини.

"Нам довелося пробиратися назад на великому пікапі та вивозити Машу під час війни", — розповіла Шер.

Ведмедиця Маша Фото: Free The Wild Порятунок ведмедиці Маші Фото: Free The Wild

Кілька оновлень про те, як рятували ведмедицю Машу, опублікували в акаунті Free The Wild в Instagram у березні минулого року, а також опублікували пост, у якому йшлося про те, що команді фонду довелося здійснити "700-кілометрову подорож" Україною, перш ніж ведмедицю привезли в заповідник AMP Libearty в Румунії.

За словами Шер, прибувши в новий дім, Маша швидко почала освоюватися й "уперше в житті побачила іншого бурого ведмедя, коли робила перші кроки у своєму новому безпечному місці".

Інші ведмеді прийняли українську ведмедицю добре, і тепер вона насолоджується просторами заповідника — 10 гектарами. В Україні вона 19 років жила в крихітній клітці, в якій ледь могла повернутися. До цього 22-річна ведмедиця "працювала" в цирку.

Шер, уроджена Шерилін Саркісян, також розповіла про свій попередній порятунок азійського слона на прізвисько Каваан, якого раніше утримували в пакистанському зоопарку. Подруга слона померла від інфекції 2012 року, він важко переживав втрату і більшу частину часу стояв, втупившись головою в стіну.

Співачка вилетіла з Лос-Анджелеса до Пакистану в розпал пандемії, щоб переконатися, що тварину перевезли в більш прийнятне для неї приміщення.

Вона згадувала: "Мені знадобилося п'ять років у суді, щоб витягнути Каваана з цього зоопарку, але Ісламабад, нарешті, точно зрозумів, чому це потрібно було зробити".

Зусилля Шер із порятунку слона раніше було задокументовано у фільмі "Шер і найсамотніший слон", який вийшов у квітні 2021 року на потоковій платформі Paramount +.

Раніше в інтерв'ю Шер зазначала, що слонів не можна утримувати в неволі і їм вкрай некомфортно бути на самоті.

"Я сподіваюся, що цей документальний фільм допоможе мені, тому що слони не можуть бути в зоопарках. Це як якби ви прийшли, розділили сім'ю і сказали: "Посадіть бабусю в клітку!", — розповідала співачка. На її думку, незважаючи на перенесені позбавлення, Каваан залишився добрим і довірливим.