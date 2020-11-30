Певица Шер спасла толстого и одинокого слона из пакистанского зоопарка

Слона Каавана, которого называли "самым одиноким слоном в мире" отправили в заповедник в Камбодже

Американская певица Шер помогла спасти "самого одинокого слона в мире" из зоопарка в Исламабаде, Пакистан. Об этом пишет CNN.

Слон по имени Кааван уже прибылк своим сородичам в заповедник в Камбодже, где его встретили работники заповедника и буддийские монахи.

[ + – ] Кааван прибыл в Камбоджу

Однако до этого слон 35 лет прожил в ужасных условиях. В возрасте одного года его подарили зоопарку власти Шри-Ланки.

В зоопарке Исламабада он обитал в крохотном грязном вольере, из-за недостатка места для физических упражнений – у слона был лишний вес и незаживающие раны на ногах. К тому же в 2012 году Кааван пережил потерю партнерши Сахели – та умерла от инфекции. Животное очень тяжело перенесло это событие и часами стояло, уткнувшись в стену.

[ + – ] Последняя ночь Каавана в Исламабаде

В 2016 году по инициативе певицы Шер была запущена специальная кампания по освобождению слона. Правда, добиться соответствующего решения Верховного суда Пакистана активисты смогли только в мае 2020 года.

Последующие месяцы волонтеры занимались подготовкой к отправке Каавана в Камбоджу, а 27 ноября в страну прилетела Шер – певица поблагодарила пакистанского премьера Имран Хана и заглянула к своему подопечному. Сам Имран Хан принес слону извинения за "неподобающие условия жизни в зоопарке".

[ + – ] Шер и Имран Хан

[ + – ] Певица Шер с именным номерным знаком Каавана/Все фото: Twitter Cher

В следующем году на экраны должен выйти документальный фильм об истории "самого одинокого в мире слона".