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Стиль жизни

Шер рассказала, как спасала медведицу Машу из украинского зоопарка во время войны

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Фото: Getty Images | Шер

Певица утверждает, что представителям ее фонда Free The Wild удалось выехать в Украину во время войны с Россией, чтобы спасти животное.

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Шер рассказала о спасении евразийской бурой медведицы по кличке Маша из украинского зоопарка во время интервью Daily Mail.

77-летняя певица сообщила, что незадолго до начала войны страны с Россией представители ее фонда Free The Wild прибыли в страну и спасли из зоопарка нескольких львов, тигра и пантеру.

Затем исполнительница была уведомлена о том, что представители не смогли вывезти одну из медведиц, так что ей пришлось организовать миссию по поиску пропавшего животного.

"Нам пришлось пробираться обратно на большом пикапе и вывозить Машу во время войны", — рассказала Шер.

шер, медведица маша, украина медведица, украина медведь, спасение медведя Fullscreen
Медведица Маша
Фото: Free The Wild
шер, медведица маша, украина медведица, украина медведь, спасение медведя Fullscreen
Спасение медведицы Маши
Фото: Free The Wild

Несколько обновлений о том, как спасали медведицу Машу, были опубликованы в аккаунте Free The Wild в Instagram в марте прошлого года, а также был опубликован пост, в котором говорилось, что команде фонда пришлось совершить "700-километровое путешествие" по Украине, прежде чем медведицу привезли в заповедник AMP Libearty в Румынии.

По словам Шер, прибыв в новый дом, Маша быстро начала осваиваться и "впервые в жизни увидела другого бурого медведя, когда делала первые шаги в своем новом безопасном месте".

Другие медведи приняли украинскую медведицу хорошо, и теперь она наслаждается просторами заповедника – 10 гектарами. В Украине она 19 лет жила в крохотной клетке, в которой едва могла повернуться. До этого 22-летняя медведица "работала" в цирке.

Шер, урожденная Шерилин Саркисян, также рассказала о своем предыдущем спасении азиатского слона по кличке Каваан, которого ранее содержали в пакистанском зоопарке. Подруга слона умерла от инфекции в 2012 году, он тяжело переживал потерю и большую часть времени стоял, уткнувшись головой в стену.

Певица вылетела из Лос-Анджелеса в Пакистан в разгар пандемии, чтобы убедиться, что животное перевезли в более приемлемое для помещение.

Она вспоминала: "Мне потребовалось пять лет в суде, чтобы вытащить Каваана из этого зоопарка, но Исламабад, наконец, точно понял, почему это нужно было сделать".

Усилия Шер по спасению слона ранее были задокументированы в фильме "Шер и самый одинокий слон", который вышел в апреле 2021 года на потоковой платформе Paramount +.

Ранее в интервью Шер отмечала, что слонов нельзя содержать в неволе и им крайне некомфортно быть в одиночестве.

"Я надеюсь, что этот документальный фильм поможет мне, потому что слоны не могут быть в зоопарках. Это как если бы вы пришли, разделили семью и сказали: "Посадите бабушку в клетку!", рассказывала певица. По ее мнению, не смотря на перенесенные лишения, Каваан остался добрым и доверчивым.