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Стиль життя

Знову переборщила. Мадонна здивувала фанатів новими "молодими" фото

Мадонна, фотошоп
Мадонна не хоче, щоб шанувальники бачили її, коли вона старіє

Співачці вже не раз дорікали, що вона зловживає фотошопом.

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64-річна Мадонна продовжує запеклу боротьбу з віковими змінами зовнішності, ретушуючи свої фото й відео до невпізнанності і, схоже, зупинятися не збирається. Підтвердженням цього — новий пост знаменитості в Instagram, де вона знову з'явилася з ідеально гладким обличчям і бездоганним його овалом.

Співачка представила нарізку фото, де позує з рожевим волоссям, висвітленими бровами та рясно нафарбованими губами.

На кількох знімках Мадонна зображена у ванній кімнаті свого нью-йоркського будинку, прикрашеного дзеркалами та картинами. Вона обрала спортивний образ у синьо-чорно-жовтому топі без рукавів і з вирізами. Ансамбль доповнювали прозорі сині штани, чорні панчохи вище за коліно та прикраси з діамантами.

На інших фото вона сидить у машині з келихом вина та різнокольоровими нігтями. Також поряд із нею можна побачити пару молодих чоловіків атлетичної статури.

"Кохання — не стоп-слово. Але врешті-решт вас вбивають саме безпечні речі", — йдеться в підписі до знімків.

Нещодавно артистка відкрито зізналася, що "одержима" сексом. Вона також заявила, що вважає обидва свої шлюби з Шоном Пенном і Гаєм Річчі помилкою.

Раніше ми розповідали про те, що Мадонна закрутила роман із 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом. Хлопець молодший за її старшу дочку. Він не лише супроводжує співачку на вечірках, а й був присутнім на дні народження її прийомних дочок-близнюків.

Нагадаємо, Мадонна розлучилася з 28-річним танцюристом Ахламаліком Вільямсом, із яким була разом три роки.