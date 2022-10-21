Знову переборщила. Мадонна здивувала фанатів новими "молодими" фото

Співачці вже не раз дорікали, що вона зловживає фотошопом.

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64-річна Мадонна продовжує запеклу боротьбу з віковими змінами зовнішності, ретушуючи свої фото й відео до невпізнанності і, схоже, зупинятися не збирається. Підтвердженням цього — новий пост знаменитості в Instagram, де вона знову з'явилася з ідеально гладким обличчям і бездоганним його овалом.

Співачка представила нарізку фото, де позує з рожевим волоссям, висвітленими бровами та рясно нафарбованими губами.

На кількох знімках Мадонна зображена у ванній кімнаті свого нью-йоркського будинку, прикрашеного дзеркалами та картинами. Вона обрала спортивний образ у синьо-чорно-жовтому топі без рукавів і з вирізами. Ансамбль доповнювали прозорі сині штани, чорні панчохи вище за коліно та прикраси з діамантами.

На інших фото вона сидить у машині з келихом вина та різнокольоровими нігтями. Також поряд із нею можна побачити пару молодих чоловіків атлетичної статури.

"Кохання — не стоп-слово. Але врешті-решт вас вбивають саме безпечні речі", — йдеться в підписі до знімків.

Нещодавно артистка відкрито зізналася, що "одержима" сексом. Вона також заявила, що вважає обидва свої шлюби з Шоном Пенном і Гаєм Річчі помилкою.

Раніше ми розповідали про те, що Мадонна закрутила роман із 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом. Хлопець молодший за її старшу дочку. Він не лише супроводжує співачку на вечірках, а й був присутнім на дні народження її прийомних дочок-близнюків.

Нагадаємо, Мадонна розлучилася з 28-річним танцюристом Ахламаліком Вільямсом, із яким була разом три роки.