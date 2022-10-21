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Стиль жизни

Опять переборщила. Мадонна удивила фанатов новыми "молодыми" фото

Мадонна, фотошоп
Мадонна не хочет, чтобы поклонники видели ее стареющей

Певицу уже не раз упрекали в том, что она злоупотребляет фотошопом.

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64-летняя Мадонна продолжает отчаянную борьбу с возрастными изменениями внешности, ретушируя свои фото и видео до неузнаваемости, и, похоже, останавливаться не собирается. Подтверждением тому – новый пост знаменитости в Instagram, где снова появилась с идеально гладким лицом и безупречным его овалом.

Певица представила нарезку фото, где позирует с розовыми волосами, высветленными бровями и обильно накрашенными губами.

На нескольких снимках Мадонна запечатлена в ванной комнате своего нью-йоркского дома, украшенной зеркалами и картинами. Она выбрала спортивный образ в сине-черно-желтом топе без рукавов с вырезами. Ансамбль дополняли прозрачные синие штаны, черные чулки выше колена и украшения с бриллиантами.

На других фото она сидит в машине с бокалом вина и разноцветными ногтями. Также рядом с ней можно увидеть пару молодых мужчин атлетического телосложения.

"Любовь – не стоп-слово. Но в конце концов вас убивают именно безопасные вещи", – говорится в подписи к снимку.

Не так давно артистка открыто призналась, что "одержима" сексом. Она также заявила, что считает оба своих брака, с Шоном Пенном и Гаем Риччи, ошибкой.

Ранее мы рассказывали о том, что Мадонна закрутила роман с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Парень младше ее старшей дочери. Он не только сопровождает певицу на вечеринках, но и присутствовал на дне рождения ее приемных дочерей-близнецов.

Напомним, Мадонна рассталась с 28-летним танцором Ахламаликом Уильямсом, с которым была вместе три года.