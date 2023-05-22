Стало відомо, у яких стосунках наразі Шер та її колишній бойфренд

Зіркова пара зустрічалася кілька місяців, проте навесні 2023 повідомлялося про їхній розрив.

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Стало відомо, у яких стосунках наразі перебувають Шер та її колишній бойфренд Александр Едвардс. Про це пише Daily Mail.

За словами близької подруги зірки сцени, вона "все ще переймається" за екскоханого.

"Шер непостійна. І вона щохвилини змінює свою думку", — розповіло джерело.

"Вона насправді дуже піклується про AE (Александра Едвардса, — ред.), і тепер, коли вона ближче до своїх дітей, вона хоче більше стабільності у своєму житті".

Щодо можливості примирення вони додали: "Хоча це поки що виключено, ніхто з її близького оточення не здивується, побачивши їх знову разом".

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Втім, залишається незрозумілим, чи був музикант гостем святкування 77-го дня народження колишньої коханої.

У її особливий день інсайдер продовжив: "Її найкраща дизайнерка ювелірних виробів і свічок Лорі Родкін сподівалася влаштувати приватну вечірку з найближчими друзями Шер, її дітьми, її сестрою Жорган ЛаП’єр і її чоловіком, а також різними друзями".

Зіркова пара, між якими була різниця у віці 40 років, кілька разів зʼявлялася на публіці. У мережі навіть ширилися чутки про ймовірні заручини закоханих.

Шер Фото: Getty Images

Нагадаємо, 77-річна Шер розповіла, як сприймає свій вік.

Також Фокус писав про розставання Шер та 37-річного Александра Едвардса.