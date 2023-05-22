Стало известно, в каких отношениях сейчас Шер и ее бывший бойфренд

Звездная пара встречалась несколько месяцев, однако весной 2023 сообщалось об их разрыве.

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Стало известно, в каких отношениях находятся Шер и ее бывший бойфренд Александр Эдвардс. Об этом пишет Daily Mail.

По словам близкой подруги звезды сцены, она "все еще переживает" за экс-возлюбленного.

"Шер непостоянна. И она ежеминутно меняет свое мнение", — рассказал источник.

"Она действительно очень заботится об AE (Александр Эдвардс, — ред.), и теперь, когда она ближе к своим детям, она хочет больше стабильности в своей жизни".

О возможности примирения источники добавили: "Хотя это сейчас исключено, никто из ее близкого окружения не удивится, увидев их снова вместе".

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Впрочем, остается непонятным, был ли музыкант гостем празднования 77-го дня рождения бывшей возлюбленной.

В ее особый день инсайдер продолжил: "Ее лучшая дизайнер ювелирных изделий и свеч Лори Родкин надеялась устроить частную вечеринку с ближайшими друзьями Шер, ее детьми, ее сестрой Жорган ЛаПьер и ее мужем, а также разными друзьями".

Звездная пара, между которой была разница в возрасте 40 лет, несколько раз появлялась на публике. В Сети даже ходили слухи о вероятной помолвке влюбленных.

Шер Фото: Getty Images

Напомним, 77-летняя Шер рассказала, как воспринимает свой возраст.

Также Фокус писал о расставании Шер и 37-летнего Александра Эдвардса.