76-річна Шер розійшлася з молодим бойфрендом після чуток про заручини

Шер розлучилася зі своїм молодим бойфрендом Олександром "AE" Едвардсом.

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76-річна американська співачка Шер та 37-річний репер Олександр Едвардс розірвали стосунки "пару тижнів тому", проте причина їхнього розставання не розголошується. Про це пише TMZ.

Колишня пара викликала чутки про заручини у грудні 2022 року, коли Шер була помічена у масивному діамантовому кільці вартістю 250 000 доларів. Співачка навіть сказала тоді, що хотіла б показати своїй покійній матері Джорджії Холт обручку, яку їй подарував її бойфренд.

"Прокинулася хвилину тому і перше про що подумала, що мені потрібно збігати до мами і показати їй своє кільце. Вона любить діаманти, — раніше написала Шер у Twitter. — Перш ніж я це зрозуміла, у мене були сльози, але я впевнена, що це природно".

Шер та Олександр Едвардс

Крім того, джерело таблоїду стверджує, що Шер і Едвардс насправді ніколи не були заручені, а пара просто вирішила "підіграти спекуляції".

Знаменита співачка не коментувала чутки про розлучення у своїх соціальних мережах.

Вперше про романтичні стосунки пари стало відомо у листопаді 2022 року після того, як їх бачили тримаючись за руки на побаченні в Лос-Анджелесі. На той час вони отримали багато негативної реакції через їхню майже 40-річну різницю у віці.

Шер двічі розлучена та має 53-річного сина-трансгендера Чаза Боно, від її покійного колишнього чоловіка Сонні Боно, який помер у 1998 році у віці 62 років. Сонні зазнав тяжких травм, катаючись на лижах.

А з 1975 по 1978 рік Шер була одружена з покійним співаком Греггом Оллманом, який помер у 2017 році у віці 69 років.

Також Фокус писав, що 76-річна Шер повідомила, що збирається у світове турне наприкінці 2023 року.