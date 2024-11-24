Не Шерилін: Шер розповіла, що була шокована, дізнавшись своє справжнє ім'я

За спогадами співачки, навіть для її матері стало несподіванкою те, як її донька записана у свідоцтві про народження.

78-річна американська співачка вірменського походження Шер, вроджена Шерилін Саркісян, була шокована, дізнавшись своє справжнє ім'я, коли вирішила змінити його на коротку форму. Про це вона розповіла у своїй книзі "Шер: Мемуари, частина перша", які були опубліковані 19 листопада, пише People.

Вирішивши змінити ім'я з Шерилін на Шер, вона подала заявку на копію свого свідоцтва про народження 1979 року і була приголомшена, побачивши, що її ім'я було зареєстровано як Шеріл.

"Я вірила, що Шерилін – моє ім'я, поки кілька років потому я не вирішила законно змінити своє ім'я на просто Шер", – пише вона, пояснюючи, як сталася плутанина.

За словами зірки, 1946 року в її 19-річної матері Джорджії Голт почалися передчасні пологи, на місяць раніше. Вона поїхала в маленьку лікарню в Ель-Сентро, Каліфорнія, і пологи були довгими і дуже болісними. Дитина народилася близько 7:30 ранку 20 травня.

Поки молода мама відпочивала, в її палату зайшла медсестра і запитала, як Джорджія збирається назвати новонароджену доньку.

У своїх мемуарах Шер відкрила завісу над своїм життям

"Моя мати й гадки не мала, але жінка наполягла, тож вона відповіла: "Ну, Лана Тернер — моя улюблена акторка, а її маленьку дівчинку звати Шеріл. Мою маму звати Лінда, тож як щодо Шерилін?" — розповідає співачка.

Коли Шер пізніше дізналася про помилку у свідоцтві про народження, вона запитала свою матір:

"Ти взагалі знаєш моє справжнє ім'я, мамо?"

У відповідь Джорджія вихопила документ у неї з рук, подивилася на нього і просто знизала плечима.

"Я була всього лише підлітком, і мені було дуже боляче. Залиш мене в спокої", — відповіла та.

Взявши собі коротке ім'я, Шер не тільки скоротила оригінальне, а й відмовилася від чотирьох прізвищ, які в неї були: її прізвища за народження Саркісян, ЛаП'єр, офіційного прізвища, яке вона взяла, коли її удочерив вітчим у 1961 році, а також Боно й Оллман від її шлюбів із Санні Боно і Греггом Оллманом.

Джорджія Голт померла 2022 року від пневмонії. Їй було 96 років.

У мемуарах Шер розповідає, що її мати, акторка і музикантка, ніколи не давала їй та її сестрі Джорджанні жодних порад. Вона була впевнена, що доньки все одно її не слухатимуть. Також зірка згадує, що завжди захоплювалася стилем своєї матері.

"Вона та її друзі були такими красивими. Коли вони заходили в кімнату, все зупинялося. Вона також носила приголомшливий одяг", — пише Шер.

Раніше Фокус писав, що Шер боїться, що її син помре протягом року. Вона хотіла помістити його під опіку через проблеми з психікою.