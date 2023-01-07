Журналісти з'ясували, хто позбавив принца Гаррі невинності

У своїх мемуарах принц написав, що це була жінка "старша за нього", і його перший секс стався в полі за пабом.

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Герцог Сассекський продовжує шокувати одкровеннями у своїх мемуарах "Запасний". В одній із глав він зізнався, що втратив цноту в 17 років з жінкою, "старшою за нього", в полі за пабом. Її ім'я він не назвав, але журналісти впевнені, що це колишня модель Сюзанна Гарві, яка розповідала, що пристрасно цілувалася з принцом за пабом. Про це пише Daily Mail.

У розпорядженні журналістів виявився іспанський варіант його мемуарів, які побачили світ раніше, ніж було заплановано. Вони мали опинитися на полицях лише 10 січня.

Гаррі розповів, як він втратив цноту, написавши, що до нього завітав королівський помічник, маючи намір обговорити скандал.

"Я підозрював, що він мав на увазі мою недавню втрату невинності, принизливий епізод зі зрілою жінкою, яка любила коней і зверталася зі мною, як із молодим жеребцем. Я швидко осідлав її, після чого вона відшльопала мене по дупі та відіслала геть. Одна з моїх численних помилки полягали в тому, що я дозволив цьому статися в полі, відразу за дуже жвавим пабом. Без сумніву, хтось нас бачив", — написав Гаррі, повідомивши, що "був принижений" своїм першим сексом.

[ + – ] Принц Гаррі та Сюзанна Гарві з друзями Фото: Соцмережi

Журналісти підозрюють, що це була Сюзанна Гарві, колишня модель і досвідчена наїзниця. Вона одного разу розповідала, що цілувалася з принцом Гаррі за пабом, коли він був підлітком. Прокоментувати заяву принца наразі вона відмовилася.

Зараз 44-річна Гарві є генеральною директоркою аеропорту "Котсуолд", має двох дітей і бойфренда-військового, за якого вона збирається заміж. Принц чіплявся до неї на різдвяному балі Beaufort Hunt, який проходив у наметі на території Бадмінтон-Хауса в Глостерширі у 2002 році.

Тоді вона розповідала, що Гаррі, який тоді навчався в Ітоні, обсипав її компліментами. Вони трохи потанцювали та випили шампанського, перш ніж вона вийшла з намету в поле.

"Я не могла повірити, що він пішов за мною. Це було дуже мило, але поки ми цілувалися, я почала турбуватися, що його охоронці будуть шукати його. Я не хотіла викликати в нього неприємності", — розповідала міс Гарві у 2002 році.

[ + – ] Сюзанна Гарві у 2000-х Фото: Соцмережi

"Він був диким підлітком, і Вільям його зупинити не міг. Він звертався зі мною, як дорослий чоловік, схопив за талію і притягнув до себе. Наш поцілунок був дуже пристрасним, у мене буквально заніміли губи. Коли він став більш пристрасним, я почала хвилюватися. Він обмацував мою дупу, і нас могли побачити інші гості. Я намагалася тримати себе в руках, але у мене виникла спокуса відпустити себе. Він так збудився, що від нього буквально йшла пара. У нього точно був досвід поводження з жінками", — розповідала Сюзанна Гарві.

За її словами, Гаррі сказав їй, що йому сподобалося "її сексуальне тіло", а коли вона попередила, що старша за нього на шість років, — "його це не зупинило". Він намагався відвести її за автобус, але вона не хотіла зіпсувати свою бальну сукню за 1500 фунтів стерлінгів.

Журналісти вважають, що перший секс принца Гаррі міг статися за пабом Rattlebone Inn, який розташований неподалік від королівського маєтку Хайгроув.

Хазяїн паба розповів, що коли Гаррі заходив до нього, то жінки буквально на нього "вішалися". І за його словами, якась "20-річна тусовщиця" була першою жінкою принца.

Схильність принца Гаррі до зрілих жінок, старших за нього, добре відома. Ще до виходу мемуарів актриса Ліз Герлі одразу заявила, що це не з нею був перший секс принца, тому що висловлювалися і такі припущення, а Герлі подобалася Гаррі.

Також, за чутками, він зустрічався з ведучою Наталі Пінкхем, яка була старша за нього на сім років, і буквально переслідував дизайнерку інтер'єрів Кетрін Оммані, яка була на 13 років старша за нього, у 2006 році. Тоді принцові був 21 рік.