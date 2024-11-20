"Щоб помститися": Шер зізналася, в якому віці втратила цноту (фото)

У бурхливому житті співачки було багато гучних романів і розчарувань. Попри вік, два роки тому Шер закрутила роман із молодшим на 40 років музичним продюсером.

Американська співачка, акторка та підприємець Шер стала письменницею. У вівторок, 18 листопада, вийшла нова книга зірки "Шер: Мемуари". У першій частині двотомного видання, зірка ділиться подробицями свого особистого життя і різними моментами своєї кар'єри, повідомляє Daily Mail.

78-річна Шер у мемуарах згадала свої молоді роки і розповіла, що втратила цноту в 14 років і зовсім не через кохання, а щоб помститися своєму старшому хлопцеві. За її словами, на початку 1960-х років вона познайомилася з "милим" італійським старшокласником Джо Ді Маджіо, який жив по сусідству, але він зганьбив її перед своїми друзями.

"Сусід був досить милий, коли ми були самі, але щойно приходили його друзі, він поводився зі мною як із незручною дитиною. Одного разу, коли його приятелі запропонували сходити в Bob's Big Boy, він сказав: "Гаразд, давай я заберу Шер". Вони засміялися і сказали: "Ти збираєшся взяти цю дитину?", і він кинув мене. Мені було так боляче, коли він це зробив, що я зайнялася з ним сексом в помсту. Я ніколи не хотіла цього, але я була так зла, що мене відкинули, тому зважилася на такий крок, щоб не програти", — поділилася співачка.

Співачка Шер зі своїм теперішнім бойфрендом Александром Едвардсом Фото: Getty Images

Шер сказала, що після того, що сталося, кинула Джо і більше ніколи з ним не спілкувалася: "Я запитала його: "Це все? Ми закінчили?" Потім я сказала йому йти додому і ніколи не повертатися. Я хотіла, щоб він почувався таким же відстороненим, яким він змусив почуватися мене. Попри те, що він продовжував намагатися загладити свою провину, я більше з ним не розмовляла".

Зірка зазначила, що в її житті, на жаль, було багато розчарувань і невдалих шлюбів, починаючи з першого шлюбу з Сонні Боно, з яким вона познайомилася, коли їй було всього 16, а йому 27.

Раніше, Нагадаємо, 4 жовтня 78-річна Шер вийшла на червону доріжку зі своїм старшим сином.