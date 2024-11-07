"Живе як вампір": Шер відчайдушно намагається залишатися "вічно молодою" (фото)

Незважаючи на вік, Шер два роки тому закрутила роман з молодшим на 40 років музичним продюсером. Вона дуже стежить за собою, бо боїться виглядати старою на тлі молодого коханця.

Знаменита американська акторка і співачка Шер відчайдушно намагається зберегти не тільки свою "молодість", а й свій роман з коханим Олександром "АЕ" Едвардсом, повідомляє RadarOnline.

"Її звички завжди були трохи дивними, але останнім часом вона, здається, перейшла в більш похмуре русло, оскільки все більше і більше одержима бажанням не втратити АЕ", — розповів інсайдер про стосунки Шер з 38-річним музичним продюсером, з яким співачка зустрічається з листопада 2022 року.

Співачка Шер і продюсер Олександр Едвардс Фото: Getty Images

78-річна зірка "Іствікських відьом" "намагається поводитися так, ніби у неї все під контролем, але різниця у віці — велике джерело занепокоєння для неї, вона параноїдально боїться мати занадто старий вигляд. Вона завжди уникала надто тривалого перебування на сонці, але тепер вона рідко виходить з дому і тримає штори закритими навіть удень, тому що вона смертельно боїться сонячного світла", — повідомило джерело.

За словами інформатора, щоб зберегти молодість шкіри, виконавиця "Believe" погоджується на "вампірські процедури", які передбачають забір крові, а потім її повторне введення в шкіру обличчя, хоча це дуже відштовхує її коханого. Однак Шер не практикує жодних дивних ритуалів краси, хоча раніше займалася різними "тіньовими практиками", наприклад, консультувалася з екстрасенсами, щоб "залишатися на зв'язку" зі своїм загиблим у 1998 році чоловіком Сонні Боно.

Шер зі своїм бойфрендом Александром Едвардсом Фото: Getty Images

"Вона також постійно курить пахощі, щоб посилити свої духовні почуття. Шер завжди тягнуло до моторошного. Вона дивиться старі фільми жахів і грає похмуру класичну музику, від якої у всіх мурашки по шкірі. І всі ці дивні речі не дуже добре сприймаються Александром Едвардсом", — зазначив інсайдер, близький до актриси.

Нагадаємо, 4 жовтня 78-річна Шер вийшла на червону доріжку зі своїм старшим сином.