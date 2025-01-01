Кіану Рівза помітили на рідкісному побаченні з його дівчиною (фото)

Кіану Рівз та Олександра Грант продемонстрували затишні образи. Вони тримають своє особисте життя подалі від уваги публіки.

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60-річного канадського актора Кіану Рівза помітили на рідкісному побаченні з його дівчиною, 51-річною художницею Олександрою Грант. Про це пише Daily Mail.

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Кіану закутався в яскраво-червоний шарф. Він також одягнув коричневі штани, сірий піджак та рожеву футболку під нього. Тим часом Олександра зʼявилася в сіро-червоній бейсболці, сірому вʼязаному топі без рукавів поверх светра в тон. Вона також носила сонцезахисні окуляри.

Кіану Рівз та Олександра Грант

51-річна Олександра та 60-річний Кіану вперше познайомилися на званій вечері у 2009 році та разом працювали над двома книгами про мистецтво, перш ніж офіційно вийти на червону доріжку у 2019 році. Тривалий час вони тримали своє особисте життя подалі від уваги громадськості, проте вже все частіше зʼявляються на публіці.

Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Перед цим Кіану тривалий час залишався самотнім після трагічної загибелі його дівчини Дженніфер Сайм 2002 року.

Нагадаємо, чоловік, схожий на Кіану Рівза, використовує свою зовнішність для скоєння злочинів.

Також Фокус писав про появу Кіану Рівза та Олександри Грант на премʼєрі мультфільму.