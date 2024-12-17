Кіану Рівз вийшов на червону доріжку зі своєю дівчиною (фото)

Кіану Рівз та Олександра Грант зустрічаються з 2019 року. Вони доволі рідко виходять разом на публіку.

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60-річний канадський автор Кіану Рівз і його дівчина Олександра Грант, 51, насолоджувалися вечірньою прогулянкою в Голлівуді на прем'єрі фільму "Їжак Сонік 3" в Лос-Анджелесі. Про це пише Hello Magazine.

Зірка "Матриці" та його дівчина-художниця виглядали закоханими, стоячи рука об руку на червоній доріжці китайського театру TCL.

Кіану, який озвучує ворога Соніка Тіні в анімаційному фільмі, виглядав витончено в темному костюмі в поєднанні з червоною та темно-синьою смугастою краваткою, в той час як він обійняв свою другу половину, яка була одягнена в приголомшливу чорно-сріблясту блискучу сукню.

Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Художниця доповнила свій образ металевим клатчем, уклавши платинове волосся у легкі локони.

До пари приєднався склад інших зірок на заході, включаючи колег Кіану Джима Керрі та Бена Шварца, які озвучують Доктора Еггмана та Соніка.

Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Перш ніж оприлюднити свій роман у 2019 році, закохані заснували видавництво X Artists’ Books і співпрацювали над двома книгами, які написав актор, а Грант стала ілюстраторкою видань.

Перед цим Кіану тривалий час залишався самотнім після трагічної загибелі його дівчини Дженніфер Сайм 2002 року.

Нагадаємо, чоловік, схожий на Кіану Рівза, використовує свою зовнішність для скоєння злочинів.

Також Фокус писав про воззʼєднання Сандри Буллок та Кіану Рівза на екрані через 30 років.