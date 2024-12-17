Киану Ривз вышел на красную дорожку со своей девушкой (фото)

Киану Ривз и Александра Грант встречаются с 2019 года. Они довольно редко выходят вместе на публику.

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60-летний канадский автор Киану Ривз и его девушка Александра Грант, 51, наслаждались вечерней прогулкой в Голливуде на премьере фильма "Еж Соник 3" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Hello Magazine.

Звезда "Матрицы" и его девушка-художница выглядели влюбленными, стоя рука об руку на красной дорожке китайского театра TCL.

Киану, который озвучивает врага Соника Тини в анимационном фильме, выглядел изящно в темном костюме в сочетании с красным и темно-синим полосатым галстуком, в то время как он обнял свою вторую половину, которая была одета в потрясающее черно-серебристое блестящее платье.

Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Художница дополнила свой образ металлическим клатчем, уложив платиновые волосы в легкие локоны.

К паре присоединился состав других звезд на мероприятии, включая коллег Киану Джима Керри и Бена Шварца, которые озвучивают Доктора Эггмана и Соника.

Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Прежде чем обнародовать свой роман в 2019 году, влюбленные основали издательство X Artists' Books и сотрудничали над двумя книгами, которые написал актер, а Грант стала иллюстратором изданий.

Перед этим Киану длительное время оставался одиноким после трагической гибели его девушки Дженнифер Сайм в 2002 году.

Напомним, мужчина, похожий на Киану Ривза, использует свою внешность для совершения преступлений.

Также Фокус писал о воссоединении Сандры Буллок и Киану Ривза на экране спустя 30 лет.