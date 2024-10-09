Сандра Буллок и Киану Ривз воссоединились спустя 30 лет

Киану и Сандра вместе снялись в культовом фильме 1994 года "Скорость", который стал классикой.

Related video

60-летняя американская актриса Сандра Буллок и ее канадский коллега-сверстник Киану Ривз воссоединились спустя 30 лет после выхода фильма "Скорость" (1994). Они вместе появились на фестивале Beyond Fest в Лос-Анджелесе, чтобы отпраздновать годовщину выхода картины, пишет People. Специальный показ был частью фестиваля Beyond Fest в Американской синематеке в Египетском театре.

К Ривзу и Буллок присоединился режиссер "Скорости", 80-летний Ян де Бонт. Они все вместе на сцене вспоминали съемки оскароносного боевика.

"Мы знали, что делаем что-то сумасшедшее", — сказал Ривз о роли офицера SWAT Джека Трейвена, который садится в заминированный автобус. Транспортное средство взорвется, если его скорость упадет ниже 50 миль в час.

Интересные факты о фильме "Скорость"

Буллок, сыгравшая пассажирку Энни Портер, которая помогает предотвратить взрыв, сказала, что "была за рулем снаряда" и считала себя счастливой, когда осталась жива к концу дня.

"Я имею в виду, что я была новичком во всей этой игре, поэтому я не знала, что происходит, или что кажется правильным, а что не должно ощущаться определенным образом. Поэтому я думаю, как актер и как новичок, я была за рулем, желая, чтобы все были в безопасности. Это было особенное", – сказала она.

Для де Бонта звезды "Скорости" были неотъемлемой частью ее критического и коммерческого успеха.

"Я никогда не был так горд этими двумя актерами, тем, что они сделали для меня, и что часто было неестественно для них. То, что им пришлось сделать, просто невероятно. Но отношения, которые эти двое создали вместе, абсолютно потрясающие. И увидеть это снова на экране было так реально. Они были абсолютно идеальны. Все эмоции были правильными, весь смех был правильным, все улыбки, небольшая сглаженность", – заявил режиссер.

Киану Ривза и Сандру Булло связывает многолетняя дружба

Отмеченный наградами фильм "Скорость" получил продолжение в виде сиквела 1997 года под названием "Скорость 2: Круиз-контроль". В нем в главных ролях снялись Буллок, Джейсон Патрик и Уиллем Дефо.

Ривз снова сыграет роль Джона Уика в спин-оффе 2025 года "Балерина" а Аной де Армас в главной роли, а также перевоплотится в ангела в грядущем фильме Азиза Ансари "Удача".

Кроме того, Киану продюсирует BRZRKR, серию комиксов, которую он написал в соавторстве с Мэттом Киндтом, как экранную адаптацию и аниме-сериал. Среди предстоящих проектов Буллок — сиквел "Практической магии" с Николь Кидман в главной роли.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз дебютировал в автогонках, а Сандра Буллок возвращается в профессию после потери жениха.