Сандра Буллок і Кіану Рівз возз'єдналися через 30 років
Кіану і Сандра разом знялися в культовому фільмі 1994 року "Швидкість", який став класикою.
60-річна американська актриса Сандра Буллок і її канадський колега-ровесник Кіану Рівз возз'єдналися через 30 років після виходу фільму "Швидкість" (1994). Вони разом з'явилися на фестивалі Beyond Fest у Лос-Анджелесі, щоб відсвяткувати річницю виходу картини, пише People. Спеціальний показ був частиною фестивалю Beyond Fest в Американській синематеці в Єгипетському театрі.
До Рівза і Буллок приєднався режисер "Швидкості", 80-річний Ян де Бонт. Вони всі разом на сцені згадували зйомки оскароносного бойовика.
"Ми знали, що робимо щось божевільне", — сказав Рівз про роль офіцера SWAT Джека Трейвена, який сідає в замінований автобус. Транспортний засіб вибухне, якщо його швидкість впаде нижче 50 миль на годину.
Буллок, яка зіграла пасажирку Енні Портер, що допомагає запобігти вибуху, сказала, що "була за кермом снаряда" і вважала себе щасливою, коли залишилася живою до кінця дня.
"Я маю на увазі, що я була новачком у всій цій грі, тож я не знала, що відбувається, або що здається правильним, а що не має відчуватися певним чином. Тому я думаю, як актор і як новачок, я була за кермом, бажаючи, щоб усі були в безпеці. Це було особливе", — сказала вона.
Для де Бонта зірки "Швидкості" були невід'ємною частиною її критичного і комерційного успіху.
"Я ніколи не був так гордий цими двома акторами, тим, що вони зробили для мене, і що часто було неприродно для них. Те, що їм довелося зробити, просто неймовірно. Але стосунки, які ці двоє створили разом, абсолютно приголомшливі. І побачити це знову на екрані було так реально. Вони були абсолютно ідеальні. Усі емоції були правильними, весь сміх був правильним, усі посмішки, невелика згладженість", — заявив режисер.
Відзначений нагородами фільм "Швидкість" отримав продовження у вигляді сиквела 1997 року під назвою "Швидкість 2: Круїз-контроль". У ньому в головних ролях знялися Буллок, Джейсон Патрік і Віллем Дефо.
Рівз знову зіграє роль Джона Віка в спін-оффі 2025 року "Балерина" а Аною де Армас у головній ролі, а також перевтілиться в ангела в прийдешньому фільмі Азіза Ансарі "Удача".
Крім того, Кіану продюсує BRZRKR, серію коміксів, яку він написав у співавторстві з Меттом Кіндтом, як екранну адаптацію та аніме-серіал. Серед майбутніх проєктів Буллок — сиквел "Практичної магії" з Ніколь Кідман у головній ролі.
Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз дебютував в автоперегонах, а Сандра Буллок повертається в професію після втрати нареченого.