Сандра Буллок і Кіану Рівз возз'єдналися через 30 років

Кіану і Сандра разом знялися в культовому фільмі 1994 року "Швидкість", який став класикою.

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60-річна американська актриса Сандра Буллок і її канадський колега-ровесник Кіану Рівз возз'єдналися через 30 років після виходу фільму "Швидкість" (1994). Вони разом з'явилися на фестивалі Beyond Fest у Лос-Анджелесі, щоб відсвяткувати річницю виходу картини, пише People. Спеціальний показ був частиною фестивалю Beyond Fest в Американській синематеці в Єгипетському театрі.

До Рівза і Буллок приєднався режисер "Швидкості", 80-річний Ян де Бонт. Вони всі разом на сцені згадували зйомки оскароносного бойовика.

"Ми знали, що робимо щось божевільне", — сказав Рівз про роль офіцера SWAT Джека Трейвена, який сідає в замінований автобус. Транспортний засіб вибухне, якщо його швидкість впаде нижче 50 миль на годину.

Цікаві факти про фільм "Швидкість"

Буллок, яка зіграла пасажирку Енні Портер, що допомагає запобігти вибуху, сказала, що "була за кермом снаряда" і вважала себе щасливою, коли залишилася живою до кінця дня.

"Я маю на увазі, що я була новачком у всій цій грі, тож я не знала, що відбувається, або що здається правильним, а що не має відчуватися певним чином. Тому я думаю, як актор і як новачок, я була за кермом, бажаючи, щоб усі були в безпеці. Це було особливе", — сказала вона.

Для де Бонта зірки "Швидкості" були невід'ємною частиною її критичного і комерційного успіху.

"Я ніколи не був так гордий цими двома акторами, тим, що вони зробили для мене, і що часто було неприродно для них. Те, що їм довелося зробити, просто неймовірно. Але стосунки, які ці двоє створили разом, абсолютно приголомшливі. І побачити це знову на екрані було так реально. Вони були абсолютно ідеальні. Усі емоції були правильними, весь сміх був правильним, усі посмішки, невелика згладженість", — заявив режисер.

Кіану Рівза і Сандру Булло пов'язує багаторічна дружба

Відзначений нагородами фільм "Швидкість" отримав продовження у вигляді сиквела 1997 року під назвою "Швидкість 2: Круїз-контроль". У ньому в головних ролях знялися Буллок, Джейсон Патрік і Віллем Дефо.

Рівз знову зіграє роль Джона Віка в спін-оффі 2025 року "Балерина" а Аною де Армас у головній ролі, а також перевтілиться в ангела в прийдешньому фільмі Азіза Ансарі "Удача".

Крім того, Кіану продюсує BRZRKR, серію коміксів, яку він написав у співавторстві з Меттом Кіндтом, як екранну адаптацію та аніме-серіал. Серед майбутніх проєктів Буллок — сиквел "Практичної магії" з Ніколь Кідман у головній ролі.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз дебютував в автоперегонах, а Сандра Буллок повертається в професію після втрати нареченого.