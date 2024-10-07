60-річний Кіану Рівз дебютував в автоперегонах Toyota GR Cup (фото, відео)

Актор брав участь у перегонах разом із 32 іншими суперниками. У перший день він посів 25-те місце, у другий — 24-те.

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Канадський актор Кіану Рівз, який відомий своєю любов'ю до мотоциклів, вийшов на новий рівень швидкості та став учасником перегонів Toyota GR Cup. Вони відбулися на автодромі Indianapolis Motor Speedway, пише ABC News.

Разом із Кіану в аматорській гоночній серії брали участь ще 32 людини.

Дебют Рівза складно назвати вдалим. У перший день перегонів він посів 25-те місце, вилетівши на траву на виході з повороту 9 приблизно на півдорозі 45-хвилинних перегонів. Однак зірка змогла повернутися в перегони, уникнувши зіткнень або травм. У перегонах він виступав у парі з Коді Джонсом із "Dude Perfect" як своїм напарником по команді.

На другий день актор піднявся на 24-те місце.

Знаменитість керував автомобілем №92 з написом BRZRKR. Так він прорекламував свій графічний роман, який актор написав у співавторстві з Чайною М'євілем під назвою "Книга про інше місце".

Напередодні заходу Indianapolis Motor Speedway показав актора на гоночній трасі у відео, опублікованому в його офіційному акаунті в Instagram.

"Кіану Рівз? Перегони на Indianapolis Motor Speedway? Навіть кінозірки жадають позмагатися в гоночній столиці світу", — йдеться у підписі.

У 2019 році Кіану брав участь у перегонах знаменитостей під час Toyota Grand Prix у Лонг-Біч, де посів перше місце.

Раніше Фокус писав, чому Кіану Рівз весь час думає про смерть.