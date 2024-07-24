Кіану Рівз розповів, чому він весь час думає про смерть

Актор зайнятий просуванням свого нового роману, головний герой якого є безсмертним і шукає шляхи завершити свої дні на Землі.

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59-річний голлівудський актор Кіану Рівз зізнався, що часто думає про смерть, попри свою репутацію "вічно молодої людини". Про це він розповів в інтерв'ю BBC News. Актор долучився до письменника Чайни М'євіля, щоб просувати їхній новий роман "Інше місце", де розповідається про безсмертного персонажа, який прагне померти та пояснює, чому виникла ця болісна тема.

Кіану пояснив, що він намагається зосередити увагу на смерті в перспективі.

"Мені 59, тому я весь час думаю про смерть. Сподіваюся, це не завдасть шкоди, але, сподіваюся, це допоможе нам цінувати наше дихання і стосунки, які у нас є, наш потенціал", — сказав Рівз.

Книга "Інше місце", написана у співпраці з британським письменником-фантастом Чайною М'євілем, розповідає про безсмертного воїна, який хоче мати змогу померти. Вона черпає натхнення з популярної серії коміксів BRZRKR, створеної Кіану Рівзом. BRZRKR, який запустять 2021 року і вимовляють як "берсерк", планують екранізувати на Netflix із Рівзом у головній ролі, а також створити аніме-серіал.

"Мені подобаються зображення. Я люблю слова та розповідання історій і мені подобається, як можна домогтися такої взаємодії, яка накладається одна на одну. Отже, ви можете подивитися на мистецтво, а потім простежити за історією", — додав Рівз, говорячи про свою любов до коміксів.

Кіану Рівз зізнався, що любить комікси вже дуже давно Фото: Suntory

Минулого тижня Кіану і його кохана Александра Грант привернули до себе увагу, з'явившись на Гран-прі MotoGP Liqui Moly Motorrad у Німеччині. Захід MotoGP став ідеальним вибором для пари, враховуючи, що Рівз заснував свою власну компанію з виробництва мотоциклів ARCH Motorcycle 2011 року.

У травні пара відвідала гала-концерт в саду Музею Хаммера. Пізніше того ж місяця їх також помітили за вечерею в ресторані Giorgio Baldi в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Кіану і Александра офіційно заявили про свої стосунки в листопаді 2019 року, коли вони разом вийшли на червону доріжку на гала-концерті LACMA Art + Film Gala.

Це відкриття викликало значний інтерес: артистка згадала потік запитів про роман з усіх боків.

"Думаю, кожна людина, яку я знала, дзвонила мені в перший тиждень листопада, і це приголомшливо", — розповіла вона британському Vogue кілька місяців потому.

Актор багато років щасливий у стосунках з Олександрою Грант Фото: Getty Images

Пара, яка разом керує видавництвом X Artists' Books, була близькими друзями протягом десятиліть. Хоча точний момент їхньої зустрічі залишається невизначеним, їхні стосунки започатковуються щонайменше 2011 року, що збіглося з публікацією їхньої книжки "Ода до щастя".

У вересні 2023 року Александра розповіла People, що Кіану допоміг вивести її мистецтво на новий рівень, і назвала його своїм натхненником.

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