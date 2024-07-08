Кіану Рівз вийшов у світ зі своєю дівчиною Олександрою Грант (фото)

Знаменитості зустрічаються з 2019 року. Вони тримають свої стосунки подалі від уваги публіки.

Related video

59-річний канадський актор Кіану Рівз вийшов у світ зі своєю дівчиною Олександрою Грант, 51. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Матриця" та художниця воззʼєдналися на Гран-прі MotoGP Liqui Moly Motorrad у Німеччині.

Рівз був одягнений у темний джинсовий піджак у поєднанні із сорочкою, тримаючись поруч зі своєю обраницею, яка носила блакитний светр і джинси. До образу Грант додала сонцезахисні окуляри.

Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Подія MotoGP була вдалим вибором для побачення пари, враховуючи, що Кіану заснував власну компанію з виготовлення мотоциклів на замовлення, ARCH Motorcycle, у 2011 році.

Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Канадський актор довгий час залишався самотнім після трагічної загибелі його дівчини Дженніфер Сайм 2002 року. Кіану і Олександра були близькими друзями протягом десятиліть.

Перш ніж оприлюднити свій роман у 2019 році, пара заснувала видавництво X Artists’ Books і співпрацювала над двома книгами, які написав актор, а його обраниця стала ілюстраторкою видань.

"Це найвеселіші та найпозитивніші стосунки, які коли-небудь були в Кіану", — розповідав інсайдер, близький до пари.

Нагадаємо, Кіану Рівз кардинально змінив імідж.

Також Фокус писав про зйомки нового фільму Кіану Рівза.