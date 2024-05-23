Кіану Рівза помітили на зйомках нового фільму

Актор знімається в новому фільмі, де його герою доведеться пірнути в глибини власного "я".

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59-річного американського актора Кіану Рівза помітили розслабленим і вальяжним, коли він курив цигарку та пив кока-колу в перерві між зйомками фільму "Вихід" у Лос-Анджелесі, пише Ny Breaking.com.

Рівз сидів на складаному стільці. Він мав шикарний вигляд у коричневій куртці, джинсах, замшевих черевиках і білій футболці. Його борода була акуратно підстрижена, а волосся зачесане набік.

Рівз розмовляв із приятелем, і вони разом чекали, коли закінчиться перерва й на знімальному майданчику знову закипить робота.

У "Виході" розповідається про Ріфа (Рівза). Deadline описує його як "зіпсовану голлівудську зірку, яка повинна зануритися в темні глибини свого минулого, щоб протистояти демонам усередині себе та загладити свою провину після того, як у нього почнуть вимагати гроші за допомогою загадкового відеокліпу".

У проєкті також знялися Кемерон Діас, Метт Бомер і Джона Гілл, який зрежисує фільм.

Зйомки почалися наприкінці березня, одразу після того, як Рівз завершив роботу над комедією "Удача", до якої Азіз Ансарі написав сценарій, виступив режисером і зіграв головну роль.

Повертаючись до Рівза, додамо, що він знявся в стрічці "Джон Вік 4", який зібрав у світовому прокаті понад $440 мільйонів. Він також повернеться в ролі Джона Віка в невеликій ролі в спін-оффі франшизи "Балерина" з Аною де Армас у головній ролі, дата виходу якого призначена на 6 червня 2025 року.

Також Рівз зіграє головну роль в адаптації створеного ним коміксу під назвою BRZRKR, що перебуває на стадії підготовки, і знову втілить на екрані Костянтина в продовженні культового фільму 2005 року. До речі, раніше Кіану зізнавався, що найбільше мріє повернутися до цієї ролі.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз з'явився зі своєю дівчиною Александрою Грант на престижному заході.