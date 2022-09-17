Кіану Рівз повторить свою культову роль Джона Костянтина

Раніше Рівз зізнавався, що з величезним задоволенням повернувся б до цієї ролі, якби випала така можливість.

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58-річний голлівудський актор Кіану Рівз знову зіграє детектива-окультиста Джона Костянтина у продовженні супергеройського фільму 2005 року "Костянтин". Режисером сиквела, як і оригіналу стане Френсіс Лоуренс, повідомляє Deadline.

Сценарій нового фільму напише Аківа Голдсман, який стане за сумісництвом і продюсером картини разом із Джей Джей Абрамс. Сюжет фільму, як і його акторський склад, крім головного героя, нині не розголошуються.

Оригінальний бойовик про екзорциста Костянтина під назвою "Костянтин: Король темряви" був заснований на однойменному персонажі коміксів DC, створеному Джоном Тотлебеном, Стівеном Р. Біссеттом, Ріком Вейтчем і Аланом Муром. Він розповідав про екзорциста, який змушений був вирушити до пекла, щоб врятувати головну героїню. У ньому знімалися також Рейчел Вайс, Тільда Свінтон та Шая Лабаф.

Після виходу стрічка здобула дуже неоднозначні відгуки серед кінокритиків. Проте пригоди Костянтина в потойбіччі принесли творцям фантастичної картини понад $230 мільйонів.

Спроби знову зіграти на цьому герої поки що особливим успіхом не увінчалися. У 2014 році вийшов серіал "Костянтин" з Меттом Районом у головній ролі, проте через один сезон проєкт закрили. Жіноча версія персонажа, яку зіграла Дженна Коулман, з'явилася в серіалі Netflix, що нещодавно вийшов, "Пісочна людина".

Стримінговий сервіс HBO Maх свого часу замислився над розробкою серіалу "Костянтин", проте проєкт звернули на користь повнометражного фільму.

Раніше Кіану Рівз говорив про те, що роль Костянтина для нього є найзнаковішою та найулюбленішою, і якби він міг, то не роздумуючи повторив би її. І він знає, про що говорить, оскільки актор вже чотири рази повторював роль Нео в "Матриці", а також чотири рази зіграв Джона Віка.

Нагадаємо, Рівз, який уже став зіркою численних фільмів і навіть комп'ютерної гри Cyberpunk 2077, вирішив дебютувати в серіалі і вибрав для цього амбітний проєкт Леонардо ДіКапріо і Мартіна Скорсезе. Він зіграє архітектора Чикаго Деніела Бернхема, який спроєктував кілька відомих будівель, зокрема Флетайрон-білдинг на Манхеттені, Юніон-Стейшн у Вашингтоні, універмаг Селфріджис в Лондоні і Всесвітню виставку в Чикаго у 1893.