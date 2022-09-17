Киану Ривз повторит свою культовую роль Джона Константина

Ранее Ривз признавался, что с огромным удовольствием вернулся бы к этой роли, если бы представилась такая возможность.

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58-летний голливудский актер Киану Ривз снова сыграет детектива-оккультиста Джона Константина в продолжении супергеройского фильма 2005 года "Константин". Режиссером сиквела, как и оригинала, станет Фрэнсис Лоуренс, сообщает Deadline.

Сценарий нового фильма напишет Акива Голдсман, который станет по совместительству и продюсером картины вместе с Джей Джей Абрамс. Сюжет фильма, как и его актерский состав, за исключением главного героя, на данный момент не разглашаются.

Оригинальный боевик об экзорцисте Константин под названием "Константин: Повелитель тьмы" был основан на одноименном персонаже комиксов DC, созданном Джоном Тотлебеном, Стивеном Р. Биссеттом, Риком Вейтчем и Аланом Муром. Он повествовал об экзорцисте, который вынужден был отправится в ад, чтобы спасти главную героиню. В нем снимались также Рэйчел Вайс, Тильда Суинтон и Шайа Лабаф.

После выхода ленты она получила очень неоднозначные отзывы среди кинокритиков. Тем не менее приключения Константина в потустороннем мире принесли создателям факнтастической картины свыше $230 миллионов.

Попытки снова сыграть на этом герое пока что особым успехом не увенчались. В 2014 году вышел сериал "Константин" с Мэттом Районом в главной роли, однако спустя один сезон проект закрыли. Женская версия персонажа, которую сыграла Дженна Коулман, появилась в недавно вышедшем сериале Netflix "Песочный человек".

Стриминговый сервис HBO Maх в свое время задумался о разработке сериала "Константин", однако проект свернули в пользу полнометражного фильма.

Ранее Киану Ривз говорил о том, что роль Константина для него является самой знаковой и любимой, и если бы он мог, то не раздумывая повторил бы ее. И он знает, о чем говорит, поскольку актер уже четырежды повторял роль Нео в "Матрице", а также четыре раза сыграл Джона Уика.

Напомним, Ривз, который уже стал звездой многочисленных фильмов и даже компьютерной игры Cyberpunk 2077, решил дебютировать в сериале и выбрал для этого амбициозный проект Леонардо ДиКаприо и Мартина Скорсезе. Он сыграет чикагского архитектора Дэниела Бернхэма, который спроектировал несколько известных зданий, в том числе Флэтайрон-билдинг на Манхэттене, Юнион-Стейшн в Вашингтоне, универмаг Селфриджис в Лондоне и Всемирную выставку в Чикаго в 1893 году.