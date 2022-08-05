Киану Ривз получил главную роль в сериале ДиКаприо и Скорсезе о первом серийном убийце США

Ривз сыграет главную роль в сериале Hulu "Дьявол в белом городе"

57-летний Киану Ривз, который уже стал звездой многочисленных фильмов и даже компьютерной игры Cyberpunk 2077, решил дебютировать в сериале. И выбрал для этого амбициозный проект Леонардо ДиКаприо и Мартина Скорсезе. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Киану Ривз официально подписался на главную роль в своем первом крупном сериале "Дьявол в белом городе" через семь месяцев после "ведения переговоров" о проекте.

Актер сыграет чикагского архитектора Дэниела Бернхэма, который спроектировал несколько известных зданий, в том числе Флэтайрон-билдинг на Манхэттене, Юнион-Стейшн в Вашингтоне, универмаг Селфриджис в Лондоне и Всемирную выставку в Чикаго в 1893 году.

Именно с последним грандиозным событием и будет связана история, рассказанная в сериале. Ведь именно во время Всемирной выставки начал действовать первый серийный убийца в истории США – Генри Говард Холмс.

Доктор Генри Холмс построил отель, который в Чикаго прозвали "Замком". И превратил его в настоящий лабиринт для убийств. В город прибывали сотни туристов на Выставку и многие снимали у Холмса номера.

[ + – ] Статья о "Замке убийств" доктора Холмса в чикагской газете Фото: Скриншот

Доктор травил их газом в герметичных комнатах, оставлял умирать в звуконепроницаемых помещениях, сжигал в печах в собственном подвале, или очищал скелеты от плоти и продавал их в анатомические театры.

Сам Холмс был пойман, когда его обвинили в мошенничестве с лошадьми. Полиция обыскала "Замок" только после того, как заявления о пропаже людей стали поступать слишком часто, а сторож признался, что ему никогда не позволяли заходить в некоторые помещения.

Сам Холмс признался в 27 убийствах, но количество его жертв может достигать 350 по некоторым данным.

[ + – ] Доктор Генри Холмс - первый официально зарегистрированный американский серийный убийца Фото: Скриншот

В августе 1895 года "Замок" сгорел дотла, Холмса повесили год спустя. Он попросил, чтобы его похоронили в бетоне, чтобы родственники убитых не надругались над его телом. Эта просьбы была исполнена.

Эти события были описаны в книге Эрика Ларсона 2004 года "Дьявол в белом городе". Права на экранизацию ДиКаприо приобрел еще в 2010 году.

Пока не объявлено, кто сыграет Холмса и как он будет связан с персонажем Киану Ривза.